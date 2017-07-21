Путешествуйте по миру с роумингом от MegaCom

Лето – пора путешествий, а значит, время ярких впечатлений и незабываемых эмоций. Если вы еще не взяли отпуск, MegaCom настоятельно советует вам успеть отдохнуть в новой стране и увидеть местные достопримечательности во всей красе.

Мобильный оператор предлагает ТОП-3 стран, в которые чаще всего отправляются абоненты мега-сети и активно пользуются доступными услугами роуминга:

Грузия – это национальная кухня, невероятная природа, захватывающая история и искристое вино, ценящееся во всем мире. Все это путешественники, оказавшиеся в чудесной стране, получают большими порциями. Именно поэтому довольными кавказским гостеприимством остаются все. В Грузии абонентам MegaCom доступна услуга «Постоплатный роуминг», где входящий звонок из Кыргызстана на ваш номер составит всего 25 сомов за минуту разговора.

– это национальная кухня, невероятная природа, захватывающая история и искристое вино, ценящееся во всем мире. Все это путешественники, оказавшиеся в чудесной стране, получают большими порциями. Именно поэтому довольными кавказским гостеприимством остаются все. В Грузии абонентам MegaCom доступна услуга «Постоплатный роуминг», где входящий звонок из Кыргызстана на ваш номер составит всего 25 сомов за минуту разговора. Поклонники старинной архитектуры по достоинству оценят города Чехии , в особенности столицу Прагу. Многочисленные узкие улочки, средневековые замки и богатая развлекательная программа приведут в восторг даже самых требовательных туристов. Оповестить своих близких и родных, что вы благополучно пребываете в гостеприимной Чехии, можно с помощью отправки SMS. Стоимость одного сообщения в постоплатной системе расчета составит всего 20 сомов на любые направления.

, в особенности столицу Прагу. Многочисленные узкие улочки, средневековые замки и богатая развлекательная программа приведут в восторг даже самых требовательных туристов. Оповестить своих близких и родных, что вы благополучно пребываете в гостеприимной Чехии, можно с помощью отправки SMS. Стоимость одного сообщения в постоплатной системе расчета составит всего 20 сомов на любые направления. Голубая мечеть, Дворец Топкапы и еще множество интересных достопримечательностей ожидают путешественников, которым предстоит поездка в Турцию. Страна на стыке Азии и Европы славится своими восхитительными кулинарными традициями. Поделиться с друзьями гастрономическими впечатлениями от турецкой кухни вы сможете благодаря GPRS/3G роумингу от MegaCom. Ведь стоимость услуги составляет всего 5 сомов за 1 МБ в сети Turkcell.

Постепенно расширяя географию стран, MegaCom выбирает самые востребованные направления у абонентов. В некоторых странах имеются роуминговые соглашения сразу с несколькими операторами, что гарантирует значительное увеличение зоны покрытия в этих странах.

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