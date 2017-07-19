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Бизнес

«Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!

Сегодня век мобильного Интернета. С помощью 4G LTE мы общаемся с родными, находящимися за рубежом, платим за коммунальные услуги, совершаем покупки, проводим время в социальных сетях. Вследствие этого практически у каждого современного человека возникает потребность быть онлайн всегда и везде.

С учетом пожеланий абонентов MegaCom разработал тарифный план «Элдик Интернет», ставший невероятно популярным среди жителей нашей республики. Чем он удобен?

MegaCom предоставляет своим абонентам значительные объемы мобильного Интернета без разделений по дням.

Благодаря гибкости тарифных планов «Элдик Интернет» является подлинно народным. Каждый сможет подобрать для себя оптимальный вариант с необходимым объемом гигабайтов.

Пакеты «Элдик Интернет 90», «Элдик Интернет 130» и «Элдик Интернет 170» — это общение с близкими людьми в режиме нон-стоп, видеозвонки с высоким качеством изображения, онлайн-игры, видеоролики и фильмы в HD-качестве.

  • Самый экономичный «Элдик Интернет 90» идеально подойдет всем кыргызстанцам. И неудивительно! Всего за 90 сомов в неделю вы получаете 6 ГБ Интернета на максимальной скорости, 100 минут разговора и 100 SMS внутри сети.
  • «Элдик Интернет 130» был разработан для абонентов, кому необходимы не только большие объемы трафика, но и бесплатные звонки вне сети.
  • Пакет «Элдик Интернет 170» привлечет деловых людей, привыкших активно пользоваться высокоскоростным Интернетом, а также совершать множество исходящих звонков.

При необходимости к любому выбранному пакету можно подключить турбокнопку с высокоскоростным Интернетом до конца срока действия пакета.

Стоимость перехода на тарифный план «Элдик Интернет» составляет 60 сомов + недельная абонентская плата за выбранный пакет. Подробнее о тарифе узнайте на сайте компании или позвонив на номер *678.

«Элдик Интернет» — Интернет без ограничений!
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