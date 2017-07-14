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Бизнес

Ночь скидок: бонусы и скидки от MegaCom

Мобильный оператор вновь подготовил приятный бонус для своих абонентов в рамках акции «Ночь скидок» в торговом центре Vefa.

15—16 июля в Центре продаж и обслуживания MegaCom в ТЦ Vefa для всех желающих будет действовать скидка 50 процентов на номера категории «Золото» и «Серебро».

Не упустите возможность стать обладателем уникального номера!

Кроме того, каждый абонент при единовременном пополнении баланса на сумму более 50 сомов получает бонус от компании в виде бесплатных минут на разговоры и SMS.

Ведущий мобильный оператор MegaCom на постоянной основе проводит многочисленные акции и конкурсы, тем самым радуя всех новых и действующих абонентов. Следите за новостями, акциями и бонусами от MegaCom на страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Odnoklassniki, а также на официальном сайте megacom.kg.

Будьте в центре мегасобытий!
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