Как работает собственное производство в крупнейшей сети магазинов города

15 июля крупнейшей сети магазинов «Народный» исполняется 15 лет. На сегодняшний день в круглосуточном режиме в Кыргызстане работает 50 магазинов, в которых можно купить продукты питания, товары для детей, дома и сада, корма для животных и многое другое. Но одно из главных достижений сети — собственное производство. Ежедневно в магазинах появляются свежие салаты, хлеб, кондитерские изделия.

Мы решили узнать у директора департамента производства сети магазинов Павла Кочергина и руководителя отдела санитарного контроля, независимого эксперта по гигиене питания Кыргызской Республики Мухтасар Азимходжаевой нюансы и этапы развития крупного производства готовой продукции.

— Когда в сети магазинов «Народный» появилось собственное производство?

П.К.: Собственное производство появилось в магазинах в 2006 году. Мы начинали с небольшого мясного цеха. Затем появилась выпечка, салаты. Учитывая потребности покупателей, компанией была проведена большая работа по реконструкции производства, модернизации парка технологического оборудования и по внедрению современных методов производства, что поспособствовало увеличению объемов производства. На сегодняшний день мы производим 38 видов салатов, 30 разновидностей выпечки, 64 вида готовых блюд, по 16 видов тортов и пирожных, 9 видов печенья и 12 видов хлеба.

— Как работает собственное производство?

П.К.: В производстве задействовано 150 человек. Цеха работают круглосуточно, чтобы во всех 50 магазинах всегда была свежая продукция.

Для каждого продукта разработана четкая рецептура — технико-технологическая карта. В ней до мелочей прописан процесс, используемые продукты, стадии производства: начиная от заготовок и заканчивая упаковкой. Все это разрабатывается профессиональным технологом и постоянно контролируется.

— Как менялось производство на протяжении 11 лет?

П.К.: В 2013 году произошла глобальная модернизация цеха. С тех пор мы регулярно меняем оборудование на более технологичное, современное.

М.А.: Также на территории производства находится специализированная ведомственная санитарно-бактериологическая лаборатория, которая ежедневно проводит анализы как сырья, так и готовых продуктов по гигиеническим требованиям безопасности пищевых продуктов. По результатам лабораторных анализов выписываются протоколы исследований. Все случаи несоответствия пищевых продуктов требованиям технических регламентов обсуждаются с поставщиками, вплоть до возврата.

— Расскажите об этапах производства.

П.К.: В нашем штате есть старший эксперт по качеству и технолог, которые проверяют качество всего исходного сырья. Затем продукты распределяются по зонам хранения: в сухие склады комнатной температуры, холодильники, морозильные камеры. Расфасованную готовую продукцию перемещают в холодильники. Развоз продукции начинается с пяти утра специализированным автотранспортом, чтобы у наших покупателей была возможность с утра купить свежую продукцию нашего производства. Стоит отметить, мы никогда не производим лишнюю продукцию, так как работаем строго по заявкам каждого из магазинов.

— А как вы следите за качеством продуктов и готовых блюд?

М.А.: Мы очень гордимся тем, что в 2013 году в сеть внедрили систему ХАССП. Это система отслеживания качества и безопасности поступающего сырья и выпускаемой продукции. У нас есть отдел контроля качества, который следит за качеством продуктов и готовых блюд и отдел санитарного контроля, который осуществляет контроль за выполнением всех гигиенических требований по ходу технологического процесса производства пищевых продуктов, в целях выпуска стандартной продукции по всем показателям.

При приготовлении нашей продукции мы в основном используем продукты местного производства. Мы напрямую работаем с предпринимателями и фермерами. Директор департамента производства сети магазинов "Народный" Павел Кочергин

— Что происходит с непроданной продукцией?

П.К.: Все, что не успевают продать в магазинах, снимают с продаж и отправляют на переработку — на корм для скотины. У нас есть специально отведенное место за территорией производства, куда попадает продукция с истекшим сроком годности из всех магазинов. То есть на производство все это не возвращается ни в коем случае.

В честь 15-летия сети магазинов «Народный» 15 июля во всех 50 торговых точках будут действовать скидки от 5 до 35 процентов на все товары и продукты.

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