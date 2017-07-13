12:41
+27
USD 69.58
EUR 79.72
RUB 1.15
Бизнес

Как работает собственное производство в крупнейшей сети магазинов города

15 июля крупнейшей сети магазинов «Народный» исполняется 15 лет. На сегодняшний день в круглосуточном режиме в Кыргызстане работает 50 магазинов, в которых можно купить продукты питания, товары для детей, дома и сада, корма для животных и многое другое. Но одно из главных достижений сети — собственное производство. Ежедневно в магазинах появляются свежие салаты, хлеб, кондитерские изделия.

Мы решили узнать у директора департамента производства сети магазинов Павла Кочергина и руководителя отдела санитарного контроля, независимого эксперта по гигиене питания Кыргызской Республики Мухтасар Азимходжаевой нюансы и этапы развития крупного производства готовой продукции.

— Когда в сети магазинов «Народный» появилось собственное производство?

П.К.: Собственное производство появилось в магазинах в 2006 году. Мы начинали с небольшого мясного цеха. Затем появилась выпечка, салаты. Учитывая потребности покупателей, компанией была проведена большая работа по реконструкции производства, модернизации парка технологического оборудования и по внедрению современных методов производства, что поспособствовало увеличению объемов производства. На сегодняшний день мы производим 38 видов салатов, 30 разновидностей выпечки, 64 вида готовых блюд, по 16 видов тортов и пирожных, 9 видов печенья и 12 видов хлеба.

— Как работает собственное производство?

П.К.: В производстве задействовано 150 человек. Цеха работают круглосуточно, чтобы во всех 50 магазинах всегда была свежая продукция.

Для каждого продукта разработана четкая рецептура — технико-технологическая карта. В ней до мелочей прописан процесс, используемые продукты, стадии производства: начиная от заготовок и заканчивая упаковкой. Все это разрабатывается профессиональным технологом и постоянно контролируется.

— Как менялось производство на протяжении 11 лет?

П.К.: В 2013 году произошла глобальная модернизация цеха. С тех пор мы регулярно меняем оборудование на более технологичное, современное.

М.А.: Также на территории производства находится специализированная ведомственная санитарно-бактериологическая лаборатория, которая ежедневно проводит анализы как сырья, так и готовых продуктов по гигиеническим требованиям безопасности пищевых продуктов. По результатам лабораторных анализов выписываются протоколы исследований. Все случаи несоответствия пищевых продуктов требованиям технических регламентов обсуждаются с поставщиками, вплоть до возврата.

— Расскажите об этапах производства.

П.К.: В нашем штате есть старший эксперт по качеству и технолог, которые проверяют качество всего исходного сырья. Затем продукты распределяются по зонам хранения: в сухие склады комнатной температуры, холодильники, морозильные камеры. Расфасованную готовую продукцию перемещают в холодильники. Развоз продукции начинается с пяти утра специализированным автотранспортом, чтобы у наших покупателей была возможность с утра купить свежую продукцию нашего производства. Стоит отметить, мы никогда не производим лишнюю продукцию, так как работаем строго по заявкам каждого из магазинов.

— А как вы следите за качеством продуктов и готовых блюд?

М.А.: Мы очень гордимся тем, что в 2013 году в сеть внедрили систему ХАССП. Это система отслеживания качества и безопасности поступающего сырья и выпускаемой продукции. У нас есть отдел контроля качества, который следит за качеством продуктов и готовых блюд и отдел санитарного контроля, который осуществляет контроль за выполнением всех гигиенических требований по ходу технологического процесса производства пищевых продуктов, в целях выпуска стандартной продукции по всем показателям.

При приготовлении нашей продукции мы в основном используем продукты местного производства. Мы напрямую работаем с предпринимателями и фермерами.

Директор департамента производства сети магазинов "Народный" Павел Кочергин

— Что происходит с непроданной продукцией?

П.К.: Все, что не успевают продать в магазинах, снимают с продаж и отправляют на переработку — на корм для скотины. У нас есть специально отведенное место за территорией производства, куда попадает продукция с истекшим сроком годности из всех магазинов. То есть на производство все это не возвращается ни в коем случае.

В честь 15-летия сети магазинов «Народный» 15 июля во всех 50 торговых точках будут действовать скидки от 5 до 35 процентов на все товары и продукты.

Следите за новостями «Народного» в социальных сетях: Facebook и Instagram.
Ссылка:
просмотров: 485
Версия для печати
Популярные новости
Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
Победителей викторины &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom все больше! Победителей викторины «Счастливые SMS» от MegaCom все больше!
Бизнес
Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ
Как работает собственное производство в&nbsp;крупнейшей сети магазинов города Как работает собственное производство в крупнейшей сети магазинов города
БТА Банк работает напрямую с&nbsp;Международной системой денежных переводов RIA БТА Банк работает напрямую с Международной системой денежных переводов RIA
Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев