Грандиозное обновление сети магазинов «Народный»

Торговый дом «Народный», представляющий крупнейшую национальную сеть магазинов в Кыргызстане, впервые за 17 лет запускает грандиозное обновление. Магазины сети в ближайшем будущем ждет серьезная модернизация, они станут еще более комфортными и современными.

«Народный» проводит ребрендинг фирменного стиля и формата. Сеть будет акцентировать больше внимания на всем самом свежем и полезном: больше овощей, фруктов, экологически чистых продуктов.

Меняется формат работы — магазины станут более современными и удобными для клиентов, но все с теми же выгодными ценами и круглосуточным графиком работы, оставаясь всегда близко к своим любимым покупателям.

Презентация первого магазина нового формата пройдет уже 1 октября в 11.00. Первый обновленный «Народный» появится на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева.

Основная цель обновления — максимальное удовлетворение потребностей покупателей. Это всегда было основой успеха торгового дома и продолжает оставаться ей.

Покупатель всегда был и остается главной ценностью торгового дома.

Именно поэтому «Народный» сегодня — это удобно, рядом с домом и всегда выгодно. В этом же направлении сеть магазинов будет развиваться дальше.

При этом она будет учитывать последние тенденции розничного ритейла. Добиваться высочайшего уровня по соответствию качества товаров, отличному сервису и приемлемым ценам.

Сеть магазинов «Народный» основана в 2002 году. На данный момент она насчитывает 48 магазинов «у дома». В Бишкеке — 42 магазина, по одному — в Канте, Токмаке, Балыкчи, Чолпон-Ате, Бостери и Новониколаевке.

В среднем магазин «Народный» имеет торговую площадь 300-400 квадратных метров и насчитывает в ассортименте более 8,5 тысячи товарных позиций. Компания обеспечивает рабочими местами более 2 тысяч граждан, а сумма ежегодных налоговых отчислений составляет более 444 миллионов сомов.

На этом достижения не заканчиваются. Впереди у нас еще много приятных моментов!