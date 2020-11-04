Пять барьеров от коронавируса

В сети магазинов «Народный» создана пятиступенчатая защита покупателей и персонала от коронавирусной нагрузки.

С первых дней пандемии работа всех магазинов торгового дома «Народный» перешла на особый санитарный режим. Помогла его выстроить известный в стране врач-гигиенист Мухтасар Азимходжаева, которая уже много лет руководит отделом санитарного контроля в торговом доме «Народный».

— Еще до введения чрезвычайного положения мы понимали, что неминуемо потребуется комплексная система защиты посетителей и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции в помещениях магазинов. С 13 марта внедрили необходимые алгоритмы, которые работают до сих пор, и их эффективность подтвердилась временем, — отмечает она.

1 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ Обязательное мероприятие. Антисептическими средствами обрабатываются не только полы, но и поверхности, к которым прикасаются покупатели. Кроме этого, созданы условия для посетителей по обработке обуви. Также проводится и плановая генеральная дезинфекция магазинов, ее выполняет спецорганизация, с которой заключен договор.

2 САНАЦИЯ РУК И ТЕРМОМЕТРИЯ САНАЦИЯ РУК И ТЕРМОМЕТРИЯ доступны каждому посетителю — на входе в магазины проводится обязательное измерение температуры, в торговых залах стоят столики с санитайзерами. Кроме того, для сотрудников торгового дома в служебных помещениях установлены санитарные пункты для регулярной дезинфекции рук.

3 МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ введен во всех торговых точках сети. Без маски или респиратора вход в магазин запрещен. Правда, бывают недопонимания со стороны посетителей, которые отказываются надевать маски. В таких случаях представители службы безопасности объясняют, что маска — это не пропуск в магазин, а защита здоровых людей от больных. То есть если вы бессимптомный носитель вируса, то средство индивидуальной защиты сдержит поток вирусных частиц, который вы выдыхаете.

4 КОНТРОЛЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ СОТРУДНИКОВ КОНТРОЛЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ СОТРУДНИКОВ осуществляется ежедневно. В каждом магазине есть журнал, в который записываются данные о температуре каждого работника, а также сведения о его самочувствии. Для того чтобы защитить продавцов и кассиров от возможной вирусной нагрузки, обеспечили их перчатками, масками и специальными лицевыми щитками. Сотрудники торгового дома, бывшие в контакте с зараженными, проходят лабораторное тестирование на COVID за счет компании.

5 СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ — обязательное требование для посетителей магазинов. Для удобства перед кассами на пол нанесена разметка — красные полосы, на каждой из которых может стоять один человек.

— Мы мобильно и эффективно перешли на противоэпидемиологический режим работы, потому что в нашей сети уже много лет внедрена система контроля критических точек — ХАСП. То есть мы постоянно мониторим те этапы производственного процесса, где вероятнее всего могут произойти серьезные нарушения. Данная система из торговых сетей внедрена только у нас, кроме того, имеется своя современная лаборатория, в которой мы постоянно проводим санитарно-микробиологические исследования. Система ХАСП включает не только контроль за организацией пространства и производственного процесса, но и лабораторный анализ, — рассказала Мухтасар Сирожитдиновна.

Однако все эти меры не будут работать максимально эффективно, если покупатели не осознают личную ответственность перед обществом.

Давайте будем носить маски на лице, а не на подбородке, и перестанем дышать друг другу в спины в очереди на кассах. Эти простые правила гарантированно сохранят чью-то жизнь.