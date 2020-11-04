15:19
USD 83.70
EUR 97.80
RUB 1.05
Бизнес

Пять барьеров от коронавируса

В сети магазинов «Народный» создана пятиступенчатая защита покупателей и персонала от коронавирусной нагрузки.

С первых дней пандемии работа всех магазинов торгового дома «Народный» перешла на особый санитарный режим. Помогла его выстроить известный в стране врач-гигиенист Мухтасар Азимходжаева, которая уже много лет руководит отделом санитарного контроля в торговом доме «Народный».

— Еще до введения чрезвычайного положения мы понимали, что неминуемо потребуется комплексная система защиты посетителей и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции в помещениях магазинов. С 13 марта внедрили необходимые алгоритмы, которые работают до сих пор, и их эффективность подтвердилась временем, — отмечает она.

1

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Обязательное мероприятие. Антисептическими средствами обрабатываются не только полы, но и поверхности, к которым прикасаются покупатели. Кроме этого, созданы условия для посетителей по обработке обуви. Также проводится и плановая генеральная дезинфекция магазинов, ее выполняет спецорганизация, с которой заключен договор.

2

САНАЦИЯ РУК И ТЕРМОМЕТРИЯ

САНАЦИЯ РУК И ТЕРМОМЕТРИЯ доступны каждому посетителю — на входе в магазины проводится обязательное измерение температуры, в торговых залах стоят столики с санитайзерами. Кроме того, для сотрудников торгового дома в служебных помещениях установлены санитарные пункты для регулярной дезинфекции рук.

3

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ введен во всех торговых точках сети. Без маски или респиратора вход в магазин запрещен. Правда, бывают недопонимания со стороны посетителей, которые отказываются надевать маски. В таких случаях представители службы безопасности объясняют, что маска — это не пропуск в магазин, а защита здоровых людей от больных. То есть если вы бессимптомный носитель вируса, то средство индивидуальной защиты сдержит поток вирусных частиц, который вы выдыхаете.

4

КОНТРОЛЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ СОТРУДНИКОВ

КОНТРОЛЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ СОТРУДНИКОВ осуществляется ежедневно. В каждом магазине есть журнал, в который записываются данные о температуре каждого работника, а также сведения о его самочувствии. Для того чтобы защитить продавцов и кассиров от возможной вирусной нагрузки, обеспечили их перчатками, масками и специальными лицевыми щитками. Сотрудники торгового дома, бывшие в контакте с зараженными, проходят лабораторное тестирование на COVID за счет компании.

5

СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ

СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ — обязательное требование для посетителей магазинов. Для удобства перед кассами на пол нанесена разметка — красные полосы, на каждой из которых может стоять один человек.

— Мы мобильно и эффективно перешли на противоэпидемиологический режим работы, потому что в нашей сети уже много лет внедрена система контроля критических точек — ХАСП. То есть мы постоянно мониторим те этапы производственного процесса, где вероятнее всего могут произойти серьезные нарушения. Данная система из торговых сетей внедрена только у нас, кроме того, имеется своя современная лаборатория, в которой мы постоянно проводим санитарно-микробиологические исследования. Система ХАСП включает не только контроль за организацией пространства и производственного процесса, но и лабораторный анализ, — рассказала Мухтасар Сирожитдиновна.

Однако все эти меры не будут работать максимально эффективно, если покупатели не осознают личную ответственность перед обществом.

Давайте будем носить маски на лице, а не на подбородке, и перестанем дышать друг другу в спины в очереди на кассах. Эти простые правила гарантированно сохранят чью-то жизнь.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/171922/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus
Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Народное чудо
С новым ботом!
Новый Globus для любимой страны
Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
Народный артист Болот Шамшиев госпитализирован в тяжелом состоянии
УРА! В Бишкеке открыт 22-й магазин любимой сети Globus
Открыт новый магазин Globus на пересечении Жибек Жолу и Тоголока Молдо
Грандиозное обновление сети «Народный». Открыт первый магазин нового формата
Популярные новости
Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов
Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают акцию до&nbsp;1&nbsp;декабря Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают акцию до 1 декабря
На&nbsp;главном стадионе Бишкека установили автоматическую систему полива поля На главном стадионе Бишкека установили автоматическую систему полива поля
Бизнес
Пять барьеров от&nbsp;коронавируса Пять барьеров от коронавируса
MegaCom объявляет набор слушателей в&nbsp;&laquo;IT&nbsp;Школу&raquo; MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
Хочешь квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Сканируй чеки и&nbsp;оплачивай услуги через MegaPay Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
Впервые состоится турнир среди любительских команд &laquo;Фан-Лига Кыргызстан 2020&raquo; Впервые состоится турнир среди любительских команд «Фан-Лига Кыргызстан 2020»
4 ноября, среда
15:05
В «Белом доме» начался ремонт. 70 депутатов выделили деньги В «Белом доме» начался ремонт. 70 депутатов выделили де...
15:01
Пять барьеров от коронавируса
14:53
В нескольких офисах Кубанычбека Жумалиева проводят обыски
14:41
В Сузакском районе ввели ограничения из-за распространения COVID-19
14:28
В Чуйской области сотрудники ГКНБ обнаружили схрон с двумя гранатометами