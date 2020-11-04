Пять барьеров от коронавируса

В сети магазинов «Народный» создана пятиступенчатая защита покупателей и персонала от коронавирусной нагрузки.
С первых дней пандемии работа всех магазинов торгового дома «Народный» перешла на особый санитарный режим. Помогла его выстроить известный в стране врач-гигиенист Мухтасар Азимходжаева, которая уже много лет руководит отделом санитарного контроля в торговом доме «Народный».
— Еще до введения чрезвычайного положения мы понимали, что неминуемо потребуется комплексная система защиты посетителей и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции в помещениях магазинов. С 13 марта внедрили необходимые алгоритмы, которые работают до сих пор, и их эффективность подтвердилась временем, — отмечает она.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Обязательное мероприятие. Антисептическими средствами обрабатываются не только полы, но и поверхности, к которым прикасаются покупатели. Кроме этого, созданы условия для посетителей по обработке обуви. Также проводится и плановая генеральная дезинфекция магазинов, ее выполняет спецорганизация, с которой заключен договор.
САНАЦИЯ РУК И ТЕРМОМЕТРИЯ
САНАЦИЯ РУК И ТЕРМОМЕТРИЯ доступны каждому посетителю — на входе в магазины проводится обязательное измерение температуры, в торговых залах стоят столики с санитайзерами. Кроме того, для сотрудников торгового дома в служебных помещениях установлены санитарные пункты для регулярной дезинфекции рук.
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ введен во всех торговых точках сети. Без маски или респиратора вход в магазин запрещен. Правда, бывают недопонимания со стороны посетителей, которые отказываются надевать маски. В таких случаях представители службы безопасности объясняют, что маска — это не пропуск в магазин, а защита здоровых людей от больных. То есть если вы бессимптомный носитель вируса, то средство индивидуальной защиты сдержит поток вирусных частиц, который вы выдыхаете.
КОНТРОЛЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ СОТРУДНИКОВ
КОНТРОЛЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ СОТРУДНИКОВ осуществляется ежедневно. В каждом магазине есть журнал, в который записываются данные о температуре каждого работника, а также сведения о его самочувствии. Для того чтобы защитить продавцов и кассиров от возможной вирусной нагрузки, обеспечили их перчатками, масками и специальными лицевыми щитками. Сотрудники торгового дома, бывшие в контакте с зараженными, проходят лабораторное тестирование на COVID за счет компании.
СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ
СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ — обязательное требование для посетителей магазинов. Для удобства перед кассами на пол нанесена разметка — красные полосы, на каждой из которых может стоять один человек.
— Мы мобильно и эффективно перешли на противоэпидемиологический режим работы, потому что в нашей сети уже много лет внедрена система контроля критических точек — ХАСП. То есть мы постоянно мониторим те этапы производственного процесса, где вероятнее всего могут произойти серьезные нарушения. Данная система из торговых сетей внедрена только у нас, кроме того, имеется своя современная лаборатория, в которой мы постоянно проводим санитарно-микробиологические исследования. Система ХАСП включает не только контроль за организацией пространства и производственного процесса, но и лабораторный анализ, — рассказала Мухтасар Сирожитдиновна.
Однако все эти меры не будут работать максимально эффективно, если покупатели не осознают личную ответственность перед обществом.
Давайте будем носить маски на лице, а не на подбородке, и перестанем дышать друг другу в спины в очереди на кассах. Эти простые правила гарантированно сохранят чью-то жизнь.