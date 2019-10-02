Грандиозное обновление сети «Народный». Открыт первый магазин нового формата

Свершилось одно из самых ярких и долгожданных событий этой осени — торговый дом «Народный» в праздничной и веселой атмосфере торжественно открыл совершенно новый, современный магазин обновленного формата в самом центре Бишкека.
Объявленное ранее компанией грандиозное обновление всех магазинов сети стартовало 1 октября. Свои двери для любимых посетителей открыл магазин на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева (Советская/Боконбаева).
Перед гостями предстал комфортный и ультрасовременный магазин с широчайшим ассортиментом всех необходимых товаров.
С 1 октября «Народный» впервые за 17-летнюю историю провел ребрендинг — поменял логотип и цветовое оформление, а также формат работы магазинов.
Крупнейшая по количеству магазинов сеть в Кыргызстане теперь становится еще лучше и привлекательнее: в магазинах акцентируют больше внимания на самом свежем и полезном — больше овощей, фруктов, экологически чистых продуктов и много другого интересного.
«Сегодня мы дали старт ребрендинга торговой сети «Народный». Это знаменательное событие, которое поменяет не только внешний облик магазинов, но и формат работы в целом.
«Народный» все больше ориентируется на потребности своих покупателей и сильно поработал над ассортиментом товаров.
Продукты еще свежее
В магазинах «Народный» нового формата стало еще удобнее расположение товаров и значительно увеличилось расстояние между полками.
Также в «Народных» теперь будут использовать современные витринные холодильники с дверцами, которые позволяют лучше сохранять продукты. Благодаря этому торговая сеть еще и более бережно будет относиться к окружающей среде и меньше тратить электроэнергии.
Свежий кофе всего за 49 сомов
В сети «Народный» позаботились и о том, чтобы утро покупателей всегда было бодрым. В обновленных магазинах есть кофейная станция, где каждый может приобрести разный кофе и горячий шоколад по очень доступной цене — всего за 49 сомов.
Еще больше инноваций
На этом инновации в магазинах «Народный» обновленного формата не заканчиваются. В следующих модернизированных магазинах сети, имеющих больше торговую площадь, клиенты увидят новые и, безусловно, приятные новшества. Пока сеть «Народный» придерживает их в секрете.
Всегда близко
Все магазины сети «Народный» после ребрендинга и смены формата работы станут еще более современными и удобными для клиентов. Но они также будут с такими же выгодными ценами и круглосуточным графиком работы, оставаясь всегда близко к своим любимым клиентам.
Самое главное, что открытие первого магазина «Народный» нового формата — это только начало масштабного обновления сети.
И это значит, что впереди у нас еще много приятных моментов!