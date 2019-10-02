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Бизнес

Грандиозное обновление сети «Народный». Открыт первый магазин нового формата

Свершилось одно из самых ярких и долгожданных событий этой осени — торговый дом «Народный» в праздничной и веселой атмосфере торжественно открыл совершенно новый, современный магазин обновленного формата в самом центре Бишкека.

Объявленное ранее компанией грандиозное обновление всех магазинов сети стартовало 1 октября. Свои двери для любимых посетителей открыл магазин на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева (Советская/Боконбаева).

Перед гостями предстал комфортный и ультрасовременный магазин с широчайшим ассортиментом всех необходимых товаров.

С 1 октября «Народный» впервые за 17-летнюю историю провел ребрендинг — поменял логотип и цветовое оформление, а также формат работы магазинов.

Крупнейшая по количеству магазинов сеть в Кыргызстане теперь становится еще лучше и привлекательнее: в магазинах акцентируют больше внимания на самом свежем и полезном  больше овощей, фруктов, экологически чистых продуктов и много другого интересного.

«Сегодня мы дали старт ребрендинга торговой сети «Народный». Это знаменательное событие, которое поменяет не только внешний облик магазинов, но и формат работы в целом.

«Народный» все больше ориентируется на потребности своих покупателей и сильно поработал над ассортиментом товаров.

В новой сети мы сделали огромный акцент на категорию fresh — сильно расширили зону овощей и фруктов, изменили подачу группы бакалейных товаров, и теперь можно набирать крупы ровно столько, сколько необходимо», — рассказала руководитель отдела маркетинга ТД «Народный» Ксения Кочергина.

Продукты еще свежее

В магазинах «Народный» нового формата стало еще удобнее расположение товаров и значительно увеличилось расстояние между полками.

Также в «Народных» теперь будут использовать современные витринные холодильники с дверцами, которые позволяют лучше сохранять продукты. Благодаря этому торговая сеть еще и более бережно будет относиться к окружающей среде и меньше тратить электроэнергии.

Свежий кофе всего за 49 сомов

В сети «Народный» позаботились и о том, чтобы утро покупателей всегда было бодрым. В обновленных магазинах есть кофейная станция, где каждый может приобрести разный кофе и горячий шоколад по очень доступной цене — всего за 49 сомов.

Еще больше инноваций

На этом инновации в магазинах «Народный» обновленного формата не заканчиваются. В следующих модернизированных магазинах сети, имеющих больше торговую площадь, клиенты увидят новые и, безусловно, приятные новшества. Пока сеть «Народный» придерживает их в секрете.

Всегда близко

Все магазины сети «Народный» после ребрендинга и смены формата работы станут еще более современными и удобными для клиентов. Но они также будут с такими же выгодными ценами и круглосуточным графиком работы, оставаясь всегда близко к своим любимым клиентам.

Самое главное, что открытие первого магазина «Народный» нового формата — это только начало масштабного обновления сети.

И это значит, что впереди у нас еще много приятных моментов!
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