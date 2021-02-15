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Бизнес

Любимые товары в вашем смартфоне: «Народный» дарит реальные скидки

Сеть магазинов «Народный» спешит поделиться с клиентами приятной новостью: любимые товары стали еще дешевле!

В мобильном приложении «Народный» появилась новая функция под названием «Любимые товары». Теперь у вас есть возможность получать свои персональные скидки. Для этого необходимо зайти в приложение, выбрать любимый товар и отметить его.

Список товаров в представленной категории обновляется каждые две недели. При этом сеть магазинов «Народный» старается включить в выгодную по цене товарную группу самую разную продукцию: от элитных сортов кофе и чая до ходовых шампуней и подгузников.

Размер скидок зависит от вида предлагаемых товаров.

К примеру, с 1 по 15 февраля самую большую скидку в 54 процента можно получить на 250-граммовую пачку молотого кофе «Жокей» — одна упаковка обойдется всего в 125 сомов. 41-процентная скидка действует на шоколадные конфеты «Подмосковные вечера» кондитерского бренда «РотФронт». В списке товаров с приятными ценами — шампунь Clear c 36-процентной скидкой: 109 сомов вместо 171 за 200-миллилитровый бутыль. А средство для мытья посуды Fairy объемом 900 миллилитров можно купить на 34 сома дешевле — в данном случае скидка составит 22 процента.

Покупатель сам выбирает то, что ему нужно сегодня для дома, или просто покупает по скидке любимую продукцию.

Важное условие! Менять товар можно раз в три дня, а можно оставаться верным своему выбору и отдавать предпочтение любимой позиции на протяжении всех двух недель действия скидок на определенные виды продукции.

Делайте выгодные покупки в «Народном»!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/183453/
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