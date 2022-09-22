«Покупай местное». Как торговые сети поддерживают производство

«Умай Групп» — крупнейший отечественный сетевой оператор, который управляет тремя розничными сетями Globus, «Народный» и «Достор». В этом году они решили сделать все возможное, чтобы кыргызстанцы покупали больше товаров отечественного производства.

Продукцию кыргызстанских компаний теперь легче будет найти на полках магазинов Globus, «Народный» и «Достор».

Но и это еще не все. Кыргызстанцы смогут больше узнать о товарах, которые выпускают в стране, и попробовать местную продукцию. В «Умай групп» убеждены, что таким образом каждый может инвестировать в экономику Кыргызстана и ее устойчивое развитие.

Для развития страны

В последние несколько лет кыргызские производители достигли больших успехов. Отечественная продукция может дать фору некоторым иностранным аналогам. Есть только одна проблема. Сами кыргызстанцы по привычке отдают предпочтение импортному продукту. И эту установку нужно менять. Ведь только поддержка отечественной продукции может гарантировать стабильное развитие экономики.

Поддержка отечественной продукции — это вклад в успешное будущее Кыргызстана.

Сегодня каждый покупатель, выбирая отечественный продукт, инвестирует в местного производителя. Чтобы помочь жителям страны найти действительно родные бренды, внутри магазинов «Умай групп» разворачивается специальная кампания, которая поможет выделиться кыргызстанским товарам не только на полках магазинов, но и на всех фирменных ресурсах компании.

Для продвижения этой идеи запущена кампания с говорящим слоганом «Покупай местное» — «Биздикин сатып ал».

«Мы приложим максимум усилий для того, чтобы сети наших магазинов стали дополнительными промо-площадками для товаров отечественного производства. Наша задача — сделать так, чтобы люди узнали о местном продукте, попробовали и купили его. Мы со своей стороны будем помогать производителям знакомить покупателя со своей продукцией, совместно работать над узнаваемостью местных брендов и способствовать тому, чтобы покупатели отдавали предпочтение именно им», — рассказывает PR-менеджер компании Бермет Танабаева.

Как найти родное

Для каждого кыргызстанца бренд «Сделано в Кыргызстане» имеет огромное значение. Все мы любим родину и пытаемся помочь ей. Каждый делает это в силу своих умений и способностей, и каждому под силу сделать небольшой, но верный шаг в сторону развития страны — покупать продукцию отечественных производителей.

С любым новым товаром покупатель сталкивается лицом к лицу, приходя в магазин. Но как понять из всего разнообразия товаров, что какой-то отдельный продукт действительно произведен в Кыргызстане. В торговых сетях Globus, «Народный» и «Достор» теперь легче будет сориентироваться.

В каждом магазине покупателя будут сопровождать навигационные материалы, которые будут вести его к продукции местного производителя.

На полках отечественные товары тоже будут выделяться отдельно. Это также поможет сделать выбор в пользу отечественных товаров. Ищите слоган «Биздикин сатып ал», чтобы быть уверенными, что поддерживается развитие кыргызстанских брендов.

Но и это еще не все. Для любого производителя важно дать покупателю попробовать его товар. Но аренда промо-стоек в торговых центрах стоит дорого. Поэтому отечественные производители не часто могли пользоваться сэмплингом (дегустациями), чтобы познакомить покупателям со своим товаром. Теперь делать это они будут чаще. В сетях магазинов компании «Умай Групп» теперь НЕТ АРЕНДНОЙ платы за размещение промо-групп. Так что не упустите возможности продегустировать отечественные продукты, с которым еще не знакомы. Уверены, что вы найдете для себя отличные отечественные аналоги импортных продуктов по приятным ценам.

Что выпускают в Кыргызстане

Особые отметки на полках и в магазинах — это только часть масштабной кампании по поддержке отечественного производства от «Умай групп». Компания также в своей печатной продукции будет выделять местные товары слоганом «Биздикин сатып ал».

Аналогичные отметки появятся на сайте интернет-магазина Globus, а также в мобильном приложении.

Кыргызстанским компаниям дадут возможность размещать свои баннеры на фасадах магазинов сети «Умай групп».

За счет собственных ресурсов компания будет создавать видеоматериалы об акционных товарах местного производства. На официальных сайтах и фирменных страницах сетей магазинов будут созданы специальные разделы, на которых поставщики смогут рассказать о своем бренде, этапах производства, особенностях товара, представить всю линейку продуктов.

В планах также запуск тематических акционных программ исключительно для местных производителей.

Напомним, ранее «Умай групп» также изменила свою коммерческую политику в пользу местных производителей. Для них созданы льготные условия для осуществления поставок в сети магазинов компании. Делается это для того, чтобы поддержать бизнес Кыргызстана и обеспечить продовольственную безопасность страны.

«Чем больше мы будем покупать отечественные товары, тем быстрее увеличится производство. Это создаст необходимые стране рабочие места и пополнит бюджет. У бизнесменов появится возможность экспорта своих товаров не только на рынки ЕАЭС, но и на мировые. И мы готовы сделать все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие отечественного бизнеса и экономики Кыргызстана», — заключили в «Умай групп».