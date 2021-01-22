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Бизнес

Виртуальная накопительная карта — новый способ сделать покупки приятнее

Ее не забудешь дома или в машине: виртуальная накопительная карта «Народный» позволяет делать самые выгодные покупки легко и с удовольствием.

Где взять?

Теперь, чтобы получить накопительную карту сети магазинов «Народный», не нужно заполнять анкету на кассе в магазине или вообще куда-то ходить. Просто открой App Store или Google Play в своем смартфоне и скачай бесплатно мобильное приложение, заполни виртуальную анкету, укажи номер телефона и введи код из SMS-сообщения.

Активация происходит мгновенно, то есть пользоваться картой можно сразу же. 

Чем виртуальная накопительная карта отличается от физической?

Прежде всего, ее почти невозможно потерять или забыть где-то, поскольку современный человек практически не выпускает из виду свой телефон.

Кроме того, виртуальная карта дает намного больше возможностей совершить выгодную покупку. Ты первым узнаешь о скидках, о специальных и персональных предложениях, которые проводятся в сети магазинов «Народный».

А еще ты сможешь рассчитывать на подарки в свой день рождения и дополнительные скидки на праздничный ассортимент товаров.

На самом деле, мобильное приложение «Народный» — это больше, чем просто накопительная карта.

Это надежный проводник, который в считаные секунды покажет тебе, где располагаются ближайшие магазины сети и расскажет о часах их работы.

Также мобильное приложение станет прекрасным помощником для любителей держать свои финансовые дела в порядке. Что может быть полезнее для тех, кто ведет домашнюю бухгалтерию, чем возможность отслеживать историю чеков. 

Как использовать?

Легко! Открой приложение в своем телефоне и покажи кассиру появившийся на экране QR-код при оплате покупок.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/180843/
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