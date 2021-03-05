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Бизнес

Встречай весну с «народным» каталогом!

Сеть магазинов «Народный» объявляет о проведении с 1 по 31 марта акции, в рамках которой на всю представленную в специальном весеннем каталоге продукцию предусмотрена выгодная цена.

Пролистав 12 страниц каталога (его печатную версию бесплатно дадут в любом из магазинов «Народный»), каждый покупатель сможет выбрать товар себе по душе и на все случаи жизни: порадовать любимую женщину презентом, накрыть праздничный стол или обновить кухонный инвентарь.

Женские шарфы и косметички, подарочная косметика для взрослых и детей, наборы посуды и цветы в горшках — это и многое другое можно выбрать из каталога в качестве подарка к 8 Марта.

Кофеманов порадуют новинки от Jardin: коллекция растворимого кофе этой марки пополнилась двумя новыми сортами — Jardin Gold и Jardin Deep Dark по цене всего 165 сомов за банку. Неизменное дополнение к чашке горячего ароматного кофе — сладости. На плиточный шоколад, наборы конфет, зефир, круассаны, печенье в весеннем каталоге установлены «вкусные» скидки.

За праздничным застольем гостей непременно нужно удивить деликатесами и подать на стол копченые нарезки, мясо мидий, благородные сыры. Не забудьте прикупить баночку лососевой икры. В «народном» каталоге красная икра предлагается со скидкой более чем 30 процентов.

Экономьте деньги и делайте приятные покупки с нами!

Специальное предложение будет действовать первый месяц весны, поэтому спешите за покупками: количество товаров ограничено! Онлайн-каталог со специальными предложениями можно найти здесь.

С дополнительными вопросами о весеннем каталоге сети магазинов «Народный» обращайтесь по телефону +996 (312) 90 02 51.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/185410/
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