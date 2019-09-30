«Народный» предстанет в новом цвете! Сеть магазинов проводит ребрендинг

Сеть магазинов «Народный» проводит ребрендинг фирменного стиля и переходит на новый формат. Крупнейшая по количеству магазинов сеть в Кыргызстане станет еще лучше и привлекательней.

В магазинах будут больше акцентировать внимание на самом свежем и полезном: больше овощей, фруктов, экологически чистых продуктов и много другого интересного.

Презентация первого магазина нового формата пройдет уже 1 октября в 11.00. Первый обновленный «Народный» появится на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева.

«Народный» для кыргызстанцев это намного больше, чем просто сеть магазинов. Первый магазин сети появился 17 лет назад. Как и любой бизнес, он прошел через много препятствий и невзгод. Были сложные моменты в истории магазинов, страны, в истории каждого из нас, но все они пережиты и настало время идти дальше, становиться современнее и лучше.

Самая первая ассоциация с магазинами «Народный» — это близость.

Сеть действительно близка к каждому бишкекчанину — это по-настоящему магазины «у дома», которые открыты для нас всех круглосуточно и где можно купить все, что нужно.

Какое бы не было событие — день рождения, свадьба, той — мы всегда заходим в «Народный», чтобы выбрать и купить самое лучшее.

«Мы жили сначала в одном месте, потом переехали и очень было неудобно привыкать к новому району, но «Народный» остался таким же, каким был возле дома», — Айымжан, 29 лет.

Без магазинов «Народный» невозможно представить Бишкек. С ним мы связываем множество теплых воспоминаний нашей жизни.

«Это тот магазин, который всегда находится рядом и работает круглосуточно. Любая вечеринка или день рождения начинаются именно там», — Ксения, 25 лет.

«Я познакомился с девушкой возле кассы в «Народном»: она покупала торт, а я — чай. Я подумал, это судьба», — Чингиз, 27 лет.

Вместе с сетью «Народный» все эти годы росло и новое поколение кыргызстанцев. Дети, родившиеся 17 лет назад, уже в следующем году закончат школу и вступят в новую взрослую жизнь. Рядом с ними всегда будут любимые магазины, которые круглосуточно работают для своих клиентов, радуя их изобилием товаров и приятным обслуживанием.

«В год моего рождения появился сам магазин «Народный». Буквально через пару месяцев мои родители начали заезжать в сам супермаркет и одно из первых моих слов было «Наёдный», но сейчас через 17 лет я могу смело говорить «Народный», — Данил, 17 лет.

В магазинах «Народный» всегда стараются помочь покупателям. Найти нужный товар, определиться с выбором, предложить выгодные акции. Это делают больше 2 тысяч сотрудников компании, которые нашли работу по душе и всегда рады клиентам.

«Мне было 4 года, мы с мамой пришли в магазин «Народный». Я пошел в отдел игрушек и потерялся. Я очень сильно испугался, но, к счастью, сотрудники магазина помогли мне найти мою маму», — Тилек, 15 лет.

Переходом на новый формат работы сеть магазинов «Народный» подает пример успешного развития национальных брендов Кыргызстана.

Ежедневно порядкакыргызстанцев и гостей нашей страны заходят в магазины «Народный» и выбирают именно эту сеть.

Потребности клиентов — это главное для сети. Именно для покупателей обновляется формат работы, внешний вид. Делается все, чтобы посетителям было всегда приятно в магазинах и чтобы в «Народном» были приятные покупки каждый день!

Новый формат работы приведет к новому этапу развития сети. Она растет и улучшается вместе со своими клиентами. До конца года обновятся уже первые четыре магазина сети.