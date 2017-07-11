16:57
+32
USD 69.62
EUR 79.34
RUB 1.15
Бизнес

Победителей викторины «Счастливые SMS» от MegaCom все больше!

Еще один абонент MegaCom стал счастливым обладателем современного смартфона iPhone 6S в рамках викторины «Счастливые SMS».

«Это первый крупный выигрыш в моей жизни. Я участвую в викторине уже полгода — и вот результат! Благодаря «Счастливым SMS» я также пополнила свой багаж знаний», — говорит победитель Нуриля Кубатова.

Ежедневно абоненты MegaCom получают шанс выиграть 15 000 сомов, а самый активный эрудит по итогам каждого месяца получает iPhone 6S. Напомним, очень скоро всех участников ждет розыгрыш мегаприза в размере 3 миллиона сомов.

Блесните своими знаниями и станьте участником, подключив услугу «Счастливые SMS» от MegaCom. Отправьте любое SMS на номер 2017 либо наберите короткий номер *2017#. Вы получите 20 SMS внутри сети и возможность проверить свою эрудицию. Для участия в розыгрыше мегаприза у абонента должно быть оплачено не менее 20 пакетов за последние 3 месяца викторины, а также пакет за текущий день.

На ваш номер поочередно поступят вопросы с вариантами ответа. Нужно максимально быстро отправить верный ответ, за который начисляется 10 баллов. Победителем объявляется участник, отвечающий всем требованиям, а также набравший наибольшее количество баллов за минимальное время.

Подробнее о викторине и правилах участия можно узнать на сайте luckysms.megacom.kg или по короткому номеру 2017.
Ссылка:
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
MegaCom первым в Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001
Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
MegaCom поясняет ситуацию о наложении штрафа Госантимонополией
Еще больше выгодного общения в роуминге России и Казахстана от MegaCom
MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны
MegaCom поздравил победителей конкурса «Элдик смартфон»
Успейте получить 4G USB-модем от MegaCom абсолютно бесплатно
Подключи 4G от MegaCom и получи 32 GB бесплатного Интернета!
MegaCom продолжает техническое развитие сети
Популярные новости
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G
Совсем скоро! Главное музыкальное событие года&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2017 Совсем скоро! Главное музыкальное событие года — O!PEN AIR 2017
&laquo;Скай Мобайл&raquo; оспорил решение агентства антимонопольного регулирования «Скай Мобайл» оспорил решение агентства антимонопольного регулирования
Бизнес
Победителей викторины &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom все больше! Победителей викторины «Счастливые SMS» от MegaCom все больше!
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!