Победителей викторины «Счастливые SMS» от MegaCom все больше!

Еще один абонент MegaCom стал счастливым обладателем современного смартфона iPhone 6S в рамках викторины «Счастливые SMS».

«Это первый крупный выигрыш в моей жизни. Я участвую в викторине уже полгода — и вот результат! Благодаря «Счастливым SMS» я также пополнила свой багаж знаний», — говорит победитель Нуриля Кубатова.

Ежедневно абоненты MegaCom получают шанс выиграть 15 000 сомов, а самый активный эрудит по итогам каждого месяца получает iPhone 6S. Напомним, очень скоро всех участников ждет розыгрыш мегаприза в размере 3 миллиона сомов.

Блесните своими знаниями и станьте участником, подключив услугу «Счастливые SMS» от MegaCom. Отправьте любое SMS на номер 2017 либо наберите короткий номер *2017#. Вы получите 20 SMS внутри сети и возможность проверить свою эрудицию. Для участия в розыгрыше мегаприза у абонента должно быть оплачено не менее 20 пакетов за последние 3 месяца викторины, а также пакет за текущий день.

На ваш номер поочередно поступят вопросы с вариантами ответа. Нужно максимально быстро отправить верный ответ, за который начисляется 10 баллов. Победителем объявляется участник, отвечающий всем требованиям, а также набравший наибольшее количество баллов за минимальное время.

Подробнее о викторине и правилах участия можно узнать на сайте luckysms.megacom.kg или по короткому номеру 2017.