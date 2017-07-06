С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!

MegaCom запускает выгодные интернет-пакеты в роуминге в Казахстане и России. Подключайте оптимальные пакеты постоплатной системы расчета и пользуйтесь интернет-услугами по самым выгодным ценам в сетях MegaFon или MTS (Россия), KarTel или Kcell (Казахстан):

пакет 30 МБ — 150 сомов;

пакет 40 МБ — 210 сомов;

пакет 100 МБ — 380 сомов.

Путешествуя по миру с выгодными тарифами в роуминге на Интернет, делитесь яркими впечатлениями и оставайтесь всегда онлайн!

Более подробную информацию о тарифах передачи данных в роуминге и список операторов, чьи сети предоставляют доступ к услуге GPRS/3G-роуминга, вы можете найти на официальном сайте компании megacom.kg, а также в ближайшем Центре продаж и обслуживания или в Фирменном салоне.

Роуминг от MegaCom — это возможность чувствовать себя как дома в любой точке мира.