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Бизнес

Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!

Жаркое лето в самом разгаре! В веренице ярких дней найдите время и посетите излюбленное место отдыха всех кыргызстанцев — озеро Иссык-Куль. На отдыхе мы стремимся убежать от повседневных забот, но в то же время хотим держать руку на пульсе событий и регулярно общаться с близкими людьми. От Всемирной сети невозможно оторваться, публикуя свои впечатления и фотографии практически каждый день.

Тысячи отдыхающих могут пользоваться бесперебойной качественной сотовой связью и скоростным мобильным Интернетом 4G от MegaCom.

Сеть четвертого поколения охватывает практически всю территорию жемчужины Кыргызстана, где располагаются самые популярные курорты, пансионаты и центры отдыха.

С 4G LTE от MegaCom можно делиться в социальных сетях самыми яркими впечатлениями и красочными фотографиями с незабываемого отдыха, скачивать популярную музыку, смотреть любимые фильмы в HD-качестве, сериалы, интересные видеоролики и еще многое другое.

При подключении к высокоскоростной технологии 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают данный формат. Наберите бесплатную команду *460. Если после набора команды *460 система ответит «Замените SIM-карту», обратитесь в ближайший центр продаж и обслуживания или фирменный салон компании MegaCom на Иссык-Куле, где вам обменяют старую SIM-карту на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

Дополнительная информация, ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и интерактивная карта покрытия доступны на сайте 4g.megacom.kg.

4G LTE от MegaCom — почувствуй настоящую скорость!
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