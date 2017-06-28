MegaCom поздравил победителей конкурса «Элдик смартфон»

Сегодня три невероятных счастливчика приняли поздравления от ведущей сотовой компании MegaCom и стали обладателями новых крутых смартфонов по итогам конкурса, приуроченного к 11-летию компании.

Конкурс проводился на официальной странице MegaCom в Facebook в два этапа. В первом этапе подписчики выбрали из 11 популярных мобильных аппаратов те, которые в итоге хотели бы получить. Таким образом определили ТОП-3 народных смартфона: Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 Edge и Xiaomi Mi 5S Plus. Во втором этапе, после выполнения простых условий конкурса, у абонентов компании появился шанс попытать свою удачу и выиграть один из них. Всего в праздничном интерактиве приняли участие более 2 тысяч абонентов отечественного оператора.

5 июня в прямом эфире в Facebook были подведены итоги, и генератор случайных чисел определил победителей мегаконкурса. Итак, сервис random.org распорядился таким образом:

Шамиль Махмудов — Apple Iphone 7 128 gb;

Уулжан Мамыралиева — Samsung Galaxy S7 Edge 32 gb;

Жанат Асаналиев — Xiaomi Mi 5S Plus 128 gb (6 gb RAM).

Я участвовал в конкурсе «Элдик смартфон» от MegaCom и выиграл суперприз. Очень рад, эмоции просто переполняют. Спасибо компании MegaCom, желаю вам процветания! Обладатель главного приза Шамиль Махмудов

Компания MegaCom от всей души поздравляет победителей праздничного конкурса и благодарит подписчиков за участие.

«MegaCom стремится не только предлагать абонентам самые выгодные тарифные планы, услуги, опции, но еще проводит различные конкурсы и акции для них. Я рад поздравить обладателей «Элдик смартфонов», для которых «Элдик Интернет» станет идеальным тарифным планом», — подчеркнул коммерческий директор MegaCom Нурбек Ишекеев, вручая призы.

Ведущий мобильный оператор на постоянной основе проводит многочисленные акции и конкурсы, тем самым радуя своих абонентов. Следите за новостями, акциями и конкурсами от MegaCom на страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Odnoklassniki, а также на официальном сайте megacom.kg.

Будьте активны, участвуйте в конкурсах и выигрывайте вместе с MegaCom!