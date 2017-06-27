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Бизнес

Успейте получить 4G USB-модем от MegaCom абсолютно бесплатно

Отечественный мобильный оператор предлагает всем абонентам невероятно удобный девайс, который скрасит ваш летний отдых.

Принять участие в акции «Получи 4G модем бесплатно» можно в любом из центров продаж и обслуживания или фирменных салонов мобильного оператора, которые находятся в зоне покрытия сети 4G. Подключите выгодный тариф со скидкой и получите 4G модем абсолютно бесплатно! Стоимость первых 60 дней тарифного плана «Безлимитный 4G» составляет всего 2000 сомов.

Делитесь красочными фотографиями с незабываемого отдыха в социальных сетях, скачивайте все новинки кино и сериалы в HD-качестве с помощью компактного 4G USB-модема, который вы всегда можете взять с собой в любую поездку.

Все модемы мобильного оператора обладают высокой скоростью соединения и очень просты в использовании, что также является немаловажным плюсом.

Поспешите стать счастливым обладателем 4G USB-модема от MegaCom!

4G LTE от MegaCom — почувствуй настоящую скорость!
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