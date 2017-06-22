MegaCom продолжает техническое развитие сети

Лидер по охвату мобильной связью продолжает развитие сети по всей территории Кыргызстана. В мае этого года специалистами компании MegaCom проведены масштабные технические работы по улучшению качества связи для абонентов компании.

За прошедший месяц было установлено дополнительное техническое оборудование, запущены в эксплуатацию новые базовые станции стандарта 3,75G в городах Бишкек, Ош, Узген, Кочкор-Ата и Орловка.

Также технология третьего поколения улучшена еще в 9 селах:

Чуйская область: села Бекитай, Бексе-Джол;

Ошская область: село Кызыл-Кошчу;

Джалал-Абадская область: села Дёмёр, Масадан, Массы, Бургонду, Сары Талаа;

Таласская область: село Кайнар.

MegaCom не забывает об усовершенствовании уже установленных базовых станций по республике. Постоянная работа над расширением и техническим развитием сети обеспечивает абонентов высококачественной мобильной связью. Была модернизирована сеть 4G в городах Бишкеке и Таласе, благодаря чему мобильный Интернет от отечественного оператора стал еще быстрее и качественнее для удобства активных пользователей.

Получить информацию о покрытии 2G, 3G и скоростным 4G Интернетом каждый абонент сможет благодаря Интерактивной карте покрытия сети в режиме онлайн.

MegaCom — надежный оператор связи.