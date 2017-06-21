«Росинбанк» заключил договор с Венгерским национальным торговым домом

ОАО «Росинбанк» первым из коммерческих банков КР заключил договор о сотрудничестве с Венгерским национальным торговым домом. Подписание документа состоялось в Бишкеке при поддержке Почетного Генерального консульства Венгрии в Кыргызстане.

Договор скрепили подписями председатель правления ОАО «Росинбанк» Евгений Немеринский и генеральный директор Венгерского национального торгового дома Шандор Ризак. Цель договора — расширить экономическое сотрудничество между двумя странами и увеличить торговые взаимосвязи, дав импульс на разработку новых совместных проектов и усиление позиции малых и средних предприятий.

Данное событие является значимым шагом для расширения партнерства между бизнесменами двух государств. Сегодня мы стали частью важного социально-экономического проекта для страны, который, уверен, даст новый импульс для укрепления экономик двух стран Председатель правления ОАО «Росинбанк» Евгений Немеринский

В рамках организованной встречи специально для клиентов «Росинбанка» Шандор Ризак провел ознакомительную презентацию и рассказал о возможных вариантах сотрудничества кыргызстанских бизнесменов с Венгерским национальным торговым домом, а также ответил на многочисленные вопросы собравшихся.

ОАО «Росинбанк» будет выполнять роль банка-партнера между кыргызстанскими бизнесменами и более чем тремя тысячами венгерских компаний из различных отраслей.

В рамках подписанного соглашения у кыргызстанских бизнесменов появляется уникальная возможность получить льготное кредитование от кыргызстанского «Росинбанка» и банка-партнера Венгерского национального торгового дома — «Эксимбанка» на приобретение венгерского оборудования, привлечение зарубежных консультантов и полное финансирование совместных проектов. Также банк готов предложить предпринимателям взаиморасчеты по экспортно-импортным операциям между Кыргызстаном и Венгрией с минимальными комиссиями, банковские гарантии, аккредитивы и другие услуги.

За более подробной информацией можно обратиться в контакт-центр банка по телефону +996 312 55 44 44 или написать на почту: call-center@rib.kg.