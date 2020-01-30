Дело «Росинбанка». Девять лет тюрьмы при полном отсутствии доказательств вины

На прошедшем заседании Совета безопасности президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков публично отчитал генпрокурора и председателя Верховного суда. Надо отметить, небеспочвенно.

«Вам коррупционера задержали, арестовали, а вы его отпускаете?» – выразил недоумение глава государства. Речь шла о чиновнике ГРС Насирбеке Алмаматове, которого признали виновным в коррупции. Первая инстанция осудила его на 12,5 года, а вторая смягчила наказание, заменив тюремный срок штрафом. Пока гособвинение обжаловало приговор в ВС КР, тот уже успел сбежать из страны. Никто из судей, естественно, наказания не понес.

Нарушения и игнорирование доказательств

Это не единственный случай, когда суды избирательно проявляют небывалую гуманность в одних делах и идут на явные нарушения и полное игнорирование доказательств в других. Это и возмутило Сооронбая Жээнбекова.

Не первый раз президент обращает внимание на тот факт, что служители Фемиды закрывают глаза на явные пробелы следствия, отсутствие доказательств и выносят необоснованные приговоры.

Читайте по теме Дело Росинбанка. Андрея Гойхмана приговорили к девяти годам лишения свободы

Верховный суд недавно вынес окончательное решение по делу в отношении экс-заместителя председателя «Росинбанка» Андрея Гойхмана. Этот процесс, по словам адвокатов осужденного, один из ярких показателей судебного беспредела.

Напомним, что Андрей Гойхман признан виновным в злоупотреблении полномочиями служащих коммерческой организации и легализации (отмывании) преступных доходов.

Андрея Гойхмана осудили на девять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суровый приговор вынесен, несмотря на то, что ущерб государству не доказан.

Тем не менее он должен выплатить больше 1 миллиарда сомов, хотя все доводы следствия в суде были опровергнуты доказательствами стороны защиты.

Один из пунктов обвинения касается полномочий Андрея Гойхмана. Суд указывает, что он, будучи первым зампредседателя правления банка, обладал всеми управленческими полномочиями.

«Правление – это коллегиальный орган. Андрей Гойхман являлся одним из его членов и отвечал только за тот участок работы, который курировал и за который он был ответственен. По своим должностным полномочиям он не был ответственным за подразделения, которые осуществляют операционную деятельность в банке», – говорится в кассационной жалобе адвоката.

У Андрея Гойхмана не было полномочий давать какие-либо указания службе комплаенс, которая в банке ответственна за противодействие финансированию терроризма и отмыванию денежных средств. По законодательству КР служба комплаенс в банковских учреждениях не подотчетна правлению и напрямую подчиняется совету директоров банка.

ОПГ без единого члена

Еще один пункт обвинения – банковскому служащему вменили связи с транснациональной группой, в которую входили граждане России. Однако ни во время следствия, длившегося больше двух лет, ни в суде и до сегодняшнего дня не выявлен ни один из членов этой ОПГ, которые, как утверждается в приговоре, занимались отмыванием преступных доходов. Что это за транснациональная ОПГ без единого члена?

Очевидно, что транснациональной преступной группы попросту нет. Это лишь предположения следователя без каких-либо объективных доказательств.

Чтобы доказать существование этой ОПГ, следствие приписало Андрею Гойхману некие финансовые операции с векселями, которые якобы имели место в 2014-2015 годах. В приговоре приводятся даты, когда обвиняемый подписывал договоры о купле-продаже и акты приема-передачи.

Абсурдность этих обвинений подтвердила Налоговая служба Кыргызстана.

«Заведующим сектором камеральных проверок управления Государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками по Бишкеку и Чуйской области Абазбеком Жаныбаевым установлено, что в 2014-2015 годах А.И.Гойхман не заключал договоры купли-продажи векселей с банковскими учреждениями АО (ЗАО) «Вокбанк» и АО (ПАО) «АКБ Инвестторгбанк» на 3,8 миллиарда рублей. Указанные договоры купли-продажи векселей были заключены теми российскими компаниями, которые со стороны следствия установлены якобы как лжефирмы», – говорится в акте перепроверки.

Адвокаты отмечают, что это заключение фискального специалиста никем не опровергнуто, а решение Налоговой службы никем не отменено.

Кроме того, сверив даты, когда якобы были подписаны документы о сделках по векселям, адвокаты Андрея Гойхмана доказали, что в эти дни его вообще не было в Кыргызстане. Он находился в заграничных командировках. И это подтверждается печатями в загранпаспорте бизнесмена.

Однако в приговоре Ленинского райсуда, который оставили в силе Бишкекский городской и Верховный, это доказательство не отражено.

Ущерб, которого нет

Суд проигнорировал и доказательства отсутствия одного из главных обвинений банкира – якобы нанесенный ущерб. В суде были предоставлены неопровержимые доказательства того, что никакого ущерба размером 1,5 миллиарда сомов государству не нанесено. Это подтвердила перепроверка Налоговой службы. Документ, подписанный должностными лицами УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по Бишкеку и Чуйской области, гласит:

Отменено ранее принятое решение о начислении ОАО «Российский инвестиционный банк» неуплаченных налогов в связи с необоснованностью приведенных в нем доводов.

Теперь по порядку. В мае 2018 года Налоговая служба проверила деятельность «Росинбанка» и выявила якобы неуплату налогов на сумму 489 миллионов 153 тысячи 201 сом. По итогам проверки со всеми санкциями и пенями сумма увеличилась до 1 миллиарда 444 миллионов 668 тысяч 144 сомов.

На основе этой проверки и было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия и судебных разбирательств были назначены новые проверки. Они-то и выявили ошибки в первоначальных расчетах. Налоговики первоначальные итоги проверки отменили.

«Согласно дополнительно предоставленным данным управления Государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками по Бишкеку и Чуйской области, остаток суммы задолженности в размере 28 миллионов 959 тысяч 162 сомов и начисленная пеня в размере 4 миллионов 195 тысяч 451 сома полностью погашены ОАО «Росинбанк», – говорится в документе налоговой перепроверки от марта 2019-го.

«Но Бишкекский городской суд не принял во внимание то обстоятельство, что обвинительное заключение и приговор суда первой инстанции основаны на выводах инспектора Налоговой службы, которые позже опровергнуты перепроверкой», – подчеркивают адвокаты.

Тогда же, во время перепроверки, выявили, что никаких 3,8 миллиарда рублей за векселя Андрей Гойхман не получал.

Однако суд избирательно решил принять в качестве доказательства первую проверку, где ущерб со всеми пенями и санкциями составил почти 1,5 миллиарда сомов. Несмотря на то, что этот акт отменен из-за необоснованности. Проигнорирован и тот факт, что банк уже выплатил весь приписываемый ущерб. Эти обстоятельства во внимание не приняты.

Гуманность наша Фемида проявляет всегда в отношении проворовавшихся чиновников и никогда (даже при наличии неоспоримых доказательств невиновности) в отношении предпринимателей и представителей бизнеса.

На Совете безопасности глава государства предупредил чиновников об уголовной ответственности, если они будут препятствовать бизнесменам. А что делать Андрею Гойхману, которого отправили за решетку на девять лет, несмотря на изобилие доказательств его невиновности и абсурдность обвинений?

Адвокаты предпринимателя намерены добиваться пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам.