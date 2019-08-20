17:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

«Росинбанк» сменил название и стал «Керемет Банком»

ОАО «Росинбанк» официально переименован в ОАО «Керемет Банк». Решение принято 16 августа 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров финансово-кредитного учреждения.

Кроме того, внешним аудитором банка на 2019 год утверждено ОсОО «Делойт и Туш». Произошли изменения и в составе правления ОАО «Росинбанк». На должность заместителя председателя правления назначен Бакыт Курманбеков.

Напомним, что 95,07 процента акций ОАО «Росинбанк» принадлежат Национальному банку Кыргызстана. Решением правления банк станет специализированным, его основным направлением будет кредитование инфраструктуры, связи и жилищного строительства.
Ссылка:
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Акция «Навстречу бизнесу»: выгодные тарифы по SWIFT-переводам от «Росинбанка»
Проблемный банк, госдолг, бедность. Какие рекомендации дал МВФ Кыргызстану
«Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Национальный банк прекратил прямой надзор в «Росинбанке»
«Росинбанк» в честь Дня Победы организовал выставку памятных монет
«Росинбанк» приглашает присоединиться к акции «Георгиевская ленточка»
В Кыргызстане нет банка, который специализируется на ипотеке
«Росинбанк» станет специализированным банком и будет выдавать ипотеку
Льготная детская карта VISA в честь Всемирной недели денег. Только до 12 апреля
Акция: «Росинбанк» снижает ставки по бизнес-кредитам
Популярные новости
Рассчитать сумму налога на&nbsp;транспорт и&nbsp;жилье можно самостоятельно на&nbsp;сайте ГНС Рассчитать сумму налога на транспорт и жилье можно самостоятельно на сайте ГНС
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;17&nbsp;августа. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 17 августа. Сколько семья тратит на еду
Российско-Кыргызский фонд развития снизил процентные ставки на&nbsp;кредиты Российско-Кыргызский фонд развития снизил процентные ставки на кредиты
Международные резервы Кыргызстана достигли 10-летнего максимума Международные резервы Кыргызстана достигли 10-летнего максимума
Бизнес
&laquo;Умная&raquo; оплата налога на&nbsp;автотранспорт без комиссии через MegaPay «Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра
Ремонт аэропорта &laquo;Кербен&raquo; завершен Ремонт аэропорта «Кербен» завершен
&laquo;Нам угрожали связями в&nbsp;судах&raquo;: в&nbsp;Бишкеке развернулась битва за&nbsp;&laquo;золотую&raquo; землю «Нам угрожали связями в судах»: в Бишкеке развернулась битва за «золотую» землю