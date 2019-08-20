«Росинбанк» сменил название и стал «Керемет Банком»

ОАО «Росинбанк» официально переименован в ОАО «Керемет Банк». Решение принято 16 августа 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров финансово-кредитного учреждения.

Кроме того, внешним аудитором банка на 2019 год утверждено ОсОО «Делойт и Туш». Произошли изменения и в составе правления ОАО «Росинбанк». На должность заместителя председателя правления назначен Бакыт Курманбеков.

Напомним, что 95,07 процента акций ОАО «Росинбанк» принадлежат Национальному банку Кыргызстана. Решением правления банк станет специализированным, его основным направлением будет кредитование инфраструктуры, связи и жилищного строительства.