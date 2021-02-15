Дело «Росинбанка». Верховный суд отменил тюремный срок Андрею Гойхману

Верховный суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя «Росинбанка» Андрея Гойхмана. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что ранее представители обвиняемого подавали ходатайство о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

«Верховный суд отменил ранее вынесенные приговоры. Дело в отношении Андрея Гойхмана направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Бишкека», — сообщили редакции.

Напомним, Андрею Гойхману предъявили обвинения в отмывании преступных доходов и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. После выявления подозрительных операций «Росинбанк» оштрафовали на 6,4 миллиона сомов. Тогда же выставили требование о смене руководства и установке ограничений по отдельным видам банковских операций. Суд приговорил Андрея Гойхмана к девяти годам лишения свободы. Подсудимые Эмиль Мусин, Джыпара Косакова, Эркеайым Исакунова также признаны судом виновными. Однако в связи с истечением срока давности им не назначили наказания.