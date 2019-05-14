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Экономика

Национальный банк прекратил прямой надзор в «Росинбанке»

Национальный банк Кыргызстана прекратил прямой банковский надзор в ОАО «Росинбанк». Об этом сообщила пресс-служба НБ КР.

По ее данным, в банке провели мероприятия по финансовому оздоровлению банка и осуществили капитализацию ОАО «Росинбанк». Благодаря этому обеспечено выполнение банком установленных НБ КР экономических нормативов и обязательных резервных требований.

Действие прямого банковского надзора в ОАО «Росинбанк» завершилось 13 мая 2019 года.

Контрольным пакетом акций ОАО «Росинбанк» владеет Национальный банк Кыргызстана. Решением правления банк станет специализированным, его основным направлением будет кредитование инфраструктуры, связи и жилищного строительства.
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