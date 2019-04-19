В Кыргызстане нет банка, который специализируется на ипотеке

В Кыргызстане нет банка, специализирующегося на кредитовании в строительном секторе и ипотеке. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

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По его словам, НБ КР изучил внимательно состояние финансового рынка. Основная масса банков специализируется на розничном кредитовании, выдаче кредитов малому и среднему бизнесу, корпоративным клиентам.

«А вот банков, которые специализируются на строительстве и ипотеке, нет. Хотя есть потребность. Об этом не раз говорилось. Поэтому решено создать такой финансовый институт. У нас есть успешный опыт создания специализированных банков. Такие банки позволяют снижать стоимость продуктов и время рассмотрения заявок», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.