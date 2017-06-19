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Бизнес

Новые роуминг-направления от MegaCom

Какие требования к мобильной связи во время заграничных поездок? Доступность и удобство! Компания MegaCom рада сообщить о расширении списка стран, где абоненты смогут воспользоваться услугами роуминга, не меняя свой номер.

С июня 2017 года, отправляясь в деловую поездку или на долгожданный отдых, оставайтесь на связи со своими родными и близкими в сети следующих операторов:

· по постоплатной системе расчета — China Mobile (Китай), RCS & RDS S.A (Румыния)

· по предоплатной системе расчета — Mobitel (Pvt) Limited (Шри-Ланка)

· GPRS и 3G роуминг — Bakcell LLC (Азербайджан), RCS & RDS S.A (Румыния).

Ведущий мобильный оператор на постоянной основе увеличивает список стран и партнеров, чтобы абоненты мегасети были на связи в любое время и в любой точке земного шара.

В некоторых странах имеются роуминговые соглашения сразу с несколькими операторами, что обеспечивает значительное увеличение зоны покрытия в этих странах.

Подключить незаменимую во время поездок услугу вам помогут специалисты в филиальной сети компании или информация на официальном сайте megacom.kg.

MegaCom — общение без границ!
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