ОАО «Росинбанк»: безопасные покупки в Интернете с технологией Verified by Visa

Благодаря внедрению новой технологии Verified by Visa онлайн-покупки в Интернете с помощью платежных карт международной системы Visa стали еще безопаснее.
Инновационная технология Verified by Visa при совершении покупок в интернет-магазинах производит дополнительную идентификацию держателя платежной карты при помощи ввода одноразового пароля, отправленного на мобильный телефон владельца посредством SMS-сообщения. После успешного ввода пароля платеж клиента одобряется.
Для осуществления платежей, поддерживающих технологию Verified by Visa, платежная карта должна быть подключена к услуге «SMS-информирование».
Сервис Verified by Visa устанавливается автоматически к следующим видам карт (первые шесть цифр номера карты):
- Visa Classic — 4821 34** **** ****
- Visa Classic Credit — 4021 82** **** ****
- Visa Gold Credit — 4021 83** **** ****
- Visa Infinite — 4218 04** **** ****
Более подробно можно узнать, обратившись в банк или позвонив в контакт-центр по номеру +996 312 55 44 44.