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Бизнес

ОАО «Росинбанк»: безопасные покупки в Интернете с технологией Verified by Visa

Благодаря внедрению новой технологии Verified by Visa онлайн-покупки в Интернете с помощью платежных карт международной системы Visa стали еще безопаснее.

Инновационная технология Verified by Visa при совершении покупок в интернет-магазинах производит дополнительную идентификацию держателя платежной карты при помощи ввода одноразового пароля, отправленного на мобильный телефон владельца посредством SMS-сообщения. После успешного ввода пароля платеж клиента одобряется.

Для осуществления платежей, поддерживающих технологию Verified by Visa, платежная карта должна быть подключена к услуге «SMS-информирование».

Сервис Verified by Visa устанавливается автоматически к следующим видам карт (первые шесть цифр номера карты):

  • Visa Classic — 4821 34** **** ****
  • Visa Classic Credit — 4021 82** **** ****
  • Visa Gold Credit — 4021 83** **** ****
  • Visa Infinite — 4218 04** **** ****

Более подробно можно узнать, обратившись в банк или позвонив в контакт-центр по номеру +996 312 55 44 44.
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