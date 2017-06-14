Инновации в образовании. Как реализуют проект

Впервые в Кыргызстане применили принципиально новый подход к разработке школьных учебников. К открытому конкурсу пригласили всех учителей, в том числе из глубинки, которые хотели бы написать учебник, но не могут воплотить свою задумку в жизнь.

Новые учебники на подходе

Победители конкурса объединились в авторские коллективы. Их обучили на краткосрочных курсах основам написания школьных учебников по новым предметным стандартам. В результате разработаны учебники по пяти предметам для 7-9-х классов. В конце мая авторские коллективы сдали рукописи. Параллельно объявлен конкурс среди издательств. Такой подход позволит подготовить новые качественные учебники, по которым детям будет интересно заниматься.

Процесс стал возможным благодаря технической поддержке МОиН КР со стороны проекта «Программа развития сектора: укрепление системы образования», финансируемого Азиатским банком развития. Он реализуется в рамках соглашения, подписанного 23 января 2015 года, и рассчитан до 28 февраля 2021-го.

Общая стоимость проекта — $14,12 миллиона, в том числе грант — $12 миллионов, софинансирование правительства Кыргызстана — $2,12 миллиона.

На сегодняшний день в соответствии с графиком освоения средств использовано $1,2 миллиона. Перед проектом стоит ряд конкретных целей и ожидаемых результатов.

«Одна из задач — разработка стандартов для 10–11 классов в естественно-математической области. Планировалось разработать 8 предметных стандартов, но в процессе работы их количество увеличилось до 12. Семь стандартов уже утверждены, остальные проходят процесс утверждения, — рассказала менеджер проекта Жылдыз Узбекова. — Разработчиков набрали по конкурсу, который провел Координационный совет по стандартам и качеству образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики, а сами стандарты прошли ряд экспертиз, в том числе через Ученый совет Кыргызской академии образования. Также мы поддерживаем Министерство образования и науки в пилотировании проекта по аренде учебников».

Введение в учебный процесс учебников нового поколения и внедрение системы арендной платы за учебники решит проблему замены изношенных учебников и обновления школьного фонда учебников. Жылдыз Узбекова

Дефицит учебников в школах республики составляет около 11 миллионов экземпляров по новому стандарту образования. На их тиражирование требуется более 600 миллионов сомов в год. При этом в связи с обновлением содержания образования и переходом на компетентностный уровень требуется полная замена старых учебников.

Одна из пилотных школ, где апробируют аренду учебников, это Новониколаевская средняя школа-гимназия. «Мы провели собрания с родителями, все одобрили цену в 20 сомов за новый учебник. Малоимущие и сироты освобождаются от уплаты частично или полностью. Так мы сможем обновить библиотечный фонд», — отметила директор школы Тамара Шадыканова.

Дорогу юным химикам!

А что еще нужно для интересных уроков, кроме современных учебников? Правильно: лаборатории, где школьники сами могут проводить опыты.

30 инновационных школ, которые являются целевыми для проекта, Минобразования уже обеспечило интерактивными досками и компьютерами. В ближайших планах министерства — повышение квалификации педагогов, чтобы они в полной мере могли использовать возможности информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.

«А мы поможем оснастить лаборатории и кабинеты по естественно-научным предметам (химии, физики, географии, биологии, математике). Сделаем ремонт в классах и лабораториях и предоставим мебель. Наладим систему вентилирования, усилим электропроводку, при необходимости установим решетки — для сохранности оборудования. Все это поможет учителям эффективнее давать школьникам знания по новым стандартам», — пояснила Жылдыз Узбекова.

Инновационные школы станут экспериментальными площадками, некими центрами притяжения для близлежащих школ в радиусе нескольких километров, ученики и учителя которых могут посещать инновационные школы и перенимать новые методы обучения, а также пользоваться информационно-коммуникационным оборудованием.

Учителей тоже научат

Еще одна цель проекта — улучшение качества работы и повышение квалификации учителей. Уже разработана и апробирована программа по лидерству в обучении и менеджменту для директоров и завучей школ, методистов райОО, специалистов системы повышения квалификации педагогических работников. Тренинг запустят в сентябре для тысячи директоров и завучей школ страны.

Директор Новониколаевской школы Тамара Шадыканова отметила: «Благодаря проекту мы стали по-новому готовить уроки, на занятиях используем интерактивные методы. Кроме того, 32 из 40 наших учителей прошли аттестацию в пилотном режиме. Высшую категорию, к сожалению, никто не получил: критерии очень высокие, простой учитель не сможет добиться высшей категории. Поэтому мы предложили пересмотреть критерии».

С момента вовлечения в проект родители и ученики стали уделять больше времени школе и школьным предметам в целом. Также ученики теперь стараются узнать больше о темах в классе и дополнительно найти информацию через Интернет Директор Тюпской средней школы имени Элебаева Жениш Курманакунов

«В первую очередь проект помог преподавателям более продуктивно использовать время в классе и передавать знания намного более углубленно с помощью различных инновационных методик. И это напрямую повлияло на качество знаний учеников», — подчеркнул директор школы.

С участием консультантов проекта в Минобразования разработали стратегические документы, определяющие цели, задачи и основные направления по поддержке и стимулированию профессионального развития учителей и руководителей общеобразовательных организаций Кыргызской республики с целью повышения качества общего школьного образования в стране. Это Программа поддержки и профессионального развития учителей Кыргызской Республики и Положение о непрерывном профессиональном развитии педагогов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики.

«С начала фактической реализации проекта прошло почти полтора года, подготовлены механизмы, инструменты, программные документы для дальнейшей практической реализации задач и плановых мероприятий», — завершила Ж.Узбекова.