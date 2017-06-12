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Бизнес

4 причины подключить «Элдик Интернет» от MegaCom

«Элдик интернет» — это новый выгодный тарифный план, который разработан с учетом пожеланий и растущих потребностей абонентов мегасети.

MegaCom приводит 4 причины подключить тариф прямо сейчас:

1. Это удобно. Внушительный объем безлимитного Интернета дается на неделю, без разделения по дням.

2. Это выгодно. Вы можете подобрать для себя пакет с необходимым объемом Интернета. Также вы получите бесплатные SMS и минуты внутри и вне сети.

3. Это приятные бонусы. К основному объему мобильного Интернета вы получите дополнительный объем высокоскоростного 4G Интернета.

4. Интернет еще быстрее. При необходимости к выбранному пакету вы можете подключить турбокнопку с высокоскоростным Интернетом до конца срока действия пакета.

Стоимость перехода на тарифный план составляет 60 сомов + недельная абонентская плата за выбранный пакет. Подробнее о тарифе узнайте на сайте компании и по номеру *678.

«Элдик Интернет» — Интернет без ограничений!
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