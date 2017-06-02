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Бизнес

«Кыргызтелеком»: Счастье детей в наших с вами руках

1 июня в ОАО «Кыргызтелеком» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Дню защиты детей.

В рамках мероприятия на спортивной площадке компании провели конкурсы среди детей сотрудников. Главные гости праздника — 110 детей — получили от компании сладости, книжки и другие подарки. Из них 27 детям, которые в этом году пойдут в школу, вручили портфели со школьными принадлежностями. Дети были в восторге.

Председатель ОАО «Кыргызтелеком» Нурлан Мадаминов, поздравляя детей и их родителей с праздником, пожелал беззаботного детства, любви и удачи: «Дорогие дети! Уважаемые родители! Поздравляю вас с прекрасным праздником — Днем защиты детей. Дети — это самое дорогое, что есть у нас, они смысл нашей жизни!

Благодаря улыбке ребенка мир наполняется радостью и счастьем. Дети — это огромный источник надежды на будущее.

Уважаемые родители! Счастье детей в наших с вами руках. Только любовь, внимание и терпение родителей смогут подарить им беззаботное счастливое детство, память о котором они будут хранить в своих сердцах всю жизнь.

Мы должны беречь детей, учить их быть добрыми, сильными и честными. Мы должны сделать все возможное для их счастья, чтобы они выросли хорошими людьми.

В этот праздничный день хочу пожелать вам счастья, мира, здоровья, удачи на большом жизненном пути. Берегите детей!»

Гости приняли участие в конкурсах «Папа и я — спортивная семья!», «Лучший танцор», «Рисунки на асфальте».

Победителям конкурсов вручили подарки.
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