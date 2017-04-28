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Бизнес

MegaCom празднует свой день рождения!

Ведущий мобильный оператор связи Кыргызстана празднует свое 11-летие! 28 апреля 2006 года состоялся официальный запуск сети MegaCom в коммерческую эксплуатацию, появились первые абоненты мегасети.

Вот уже 11 лет MegaCom объединяет людей по всему Кыргызстану и за его пределами, предоставляя качественную и доступную мобильную связь. Около 3 миллионов кыргызстанцев выбирают MegaCom, чтобы быть на связи со своими родными и близкими, пользоваться высокоскоростным мобильным Интернетом.

MegaCom, построив крупнейшую мобильную сеть в Кыргызстане, стал лидером по покрытию сети. Специалисты компании постоянно работают над расширением территории покрытия сети и улучшением качества связи по всей территории Кыргызстана. Так, в 2016 году MegaCom запустил высокоскоростную технологию 4G LTE. Абоненты мегасети почти во всех областях страны пользуются высокоскоростным мобильным Интернетом. Количество населенных пунктов, объятых этой технологией, постоянно растет.

MegaCom — единственный оператор мобильной связи и первая компания в Кыргызстане, подтвердившая соответствие требованиям обновленного международного стандарта качества ISO 9001:2015, обладатель диплома международной премии стран СНГ за достижения в области качества и член Международного союза электросвязи ООН.

Несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся в мировой экономике и в регионе в целом, MegaCom продолжает сохранять набранные темпы развития. Главная миссия нашей компании — это обеспечение качественной связи для всех наших клиентов, внедрение новых технологий, постоянное техническое усовершенствование, создание инновационных тарифов и услуг, отвечающих требованиям абонентов, и предоставление наилучшего сервиса в обслуживании, надежной мобильной связи

Генеральный директор компании MegaCom Азат Базаркулов

MegaCom активно участвует в реализации страновых социальных проектов. Это поддержка сферы образования, регулярная помощь ветеранам, детским домам. Помимо ежегодных налоговых отчислений в государственную казну компания поддерживает масштабные проекты государственного значения и развитие национальных ценностей, культуры, спорта.

В свой день рождения компания MegaCom хочет искренне поблагодарить всех своих любимых абонентовза доверие! На официальных страничках компании в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники вы можете узнать подробнее о конкурсах и мероприятиях, посвященных дню рождения компании.

MegaCom — надежный оператор страны.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/50787/
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