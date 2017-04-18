Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие

Служба поддержки клиентов MegaCom (СПК), более известная как *500, отпраздновала знаменательную дату — 11 лет!

17 апреля 2006 года в call-центр компании MegaCom поступил первый звонок. Тогда абонентскую базу компании обслуживали всего 7 операторов. Введение новых тарифных планов, услуг и опций послужило импульсом к увеличению и количества операторов, число которых на сегодняшний день составляет более 200 сотрудников. Сегодня каждый специалист СПК способен принять около 100 звонков в день.

СПК — не только крупнейшее подразделение компании, но и самый большой контакт-центр страны. По результатам исследований, проводимых ежегодно, абоненты дают высокую оценку качеству обслуживания Службы поддержки клиентов MegaCom. В каком бы настроении ни позвонил абонент, на другой линии он услышит ровный приятный голос, который сделает все, чтобы помочь и проконсультировать.

В свой день рождения специалисты СПК принимали поздравления, отметили знаменательную дату дружной командой и, несмотря на праздничный день, продолжали работу на линии *500.