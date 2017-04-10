Стартует ежегодная акция «Великая Победа!» от MegaCom

Стартует традиционная акция от компании MegaCom «Великая Победа!», к которой могут присоединиться все абоненты мегасети на всей территории Кыргызстана.

Отправив SMS с любым текстом на короткий номер 1945, вы внесете свой вклад в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Стоимость одного SMS — 20 сомов с учетом всех налогов. Выразите благодарность за мирное небо не только на словах, но и оказав посильную помощь героям, подарившим нам свободу и жизнь.

Шестой год подряд мобильный оператор проводит данный SMS марафон, и благодаря отзывчивости и неравнодушию абонентов MegaCom ежегодно удается собрать значительные денежные средства, которые равномерно распределяются среди героев войны согласно списку, предоставленному Государственным комитетом по делам обороны Кыргызской Республики. Например, в 2016 году абоненты мегасети прислали на короткий номер 1945 более 22 тысяч SMS и собрали в общей сложности 380 307 сомов в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.