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Бизнес

Найди свой телефон с услугой «Где телефон?» от MegaCom

Уникальный сервис от MegaCom «Где телефон?" поможет вам найти свой мобильный телефон, если вы его где-то забыли. Ведь мобильный телефон в жизни каждого человека является незаменимым помощником, где хранятся нужные контакты, важная информация, сотни дорогих сердцу фотографий и видеофайлов. А также благодаря телефону вы можете связаться в любой момент с нужными людьми, быть в курсе последних новостей и находить актуальную информацию посредством мобильного Интернета.

Для того чтобы найти свой телефон, просто обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания компании. Наши специалисты помогут вам оформить заявку на получение информации о местоположении вашего мобильного устройства. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Стоимость одного успешного запроса составит всего 50 сомов.

Информация о координатах мобильного устройства предоставляется, если оно в активном режиме, а также если с момента его выключения прошло не более 24 часов. Если с момента отключения мобильного устройства прошло более 24 часов, запрос считается неуспешным, и информация о его местоположении не может быть предоставлена. В этом случае оплата не взимается. Если у абонента подключена услуга «Пауза», то определить его местоположение не представляется возможным.

Сервис предоставляется только в сети MegaCom и доступен абсолютно на всех тарифных планах. Дополнительную информацию об услуге вы можете узнать на сайте компании.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/48767/
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