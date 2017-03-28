MegaCom: акция «32 ГБ в ПОДАРОК» продлевается!

Акция от MegaCom «32 ГБ В ПОДАРОК» полюбилась десяткам тысяч абонентам мегасети. Благодаря тому, что с каждым днем число LTE-абонентов растет и идет планомерное расширение территории покрытия сети 4G по всей стране, срок действия данной акции был продлен во второй раз.

Теперь до 30 июня 2017 года вы можете получить 32 ГБ высокоскоростного интернета абсолютно бесплатно, просто подключив сеть четвертого поколения 4G LTE от MegaCom по команде *460 (вызов).

При подключении к высокоскоростной технологии 4G LTE убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают LTE. Если после набора команды *460 система ответит «Замените SIM-карту », обратитесь в ближайший центр продаж и обслуживания или фирменный салон компании, где вам обменяют вашу старую SIM-карту на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

Ощутите все преимущества от новейшей технологии связи — 4G LTE от MegaCom. Загружайте ваши любимые игры и приложения, страницы социальных сетей, музыку и фильмы в высоком качестве за считанные секунды и совершенно бесплатно.

Дополнительная информация по акции на сайте компании MegaCom.