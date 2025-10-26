10:07
Общество

АНО «Евразия» подарила КНУ мобильную образовательную лабораторию к юбилею

АНО «Евразия» преподнесла Кыргызскому национальному университету имени Жусупа Баласагына (КНУ) особый подарок в честь 100-летнего юбилея вуза — современный автобус, преобразованный в мобильную образовательную лабораторию. Об этом сообщили в организации.

Автобус оснащен ноутбуками, проекторами, экранами и акустической системой. Он станет передвижной площадкой для практических занятий, семинаров и образовательных мероприятий в различных регионах Кыргызстана. Новый формат обучения призван открыть больше возможностей для студентов и преподавателей, способствуя развитию академической мобильности и обмену знаниями между регионами.

«Мы рады внести свой вклад в развитие КНУ и системы образования страны. Этот подарок — символ нашей дружбы и партнерства, основанного на взаимном уважении и стремлении к развитию», — отметила директор регионального офиса «Евразия Кыргызстан» Кымбат Урумкулова.

Празднование юбилея также включило закладку капсулы времени и высадку деревьев на новой аллее «Евразии» в знак памяти, преемственности и веры в будущее. АНО «Евразия» сердечно поздравила Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына со 100-летним юбилеем, пожелав дальнейшего процветания, научных достижений и вдохновения. 
