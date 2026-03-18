Бизнес

Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф

Кыргызское кино успешно развивается и все увереннее выходит за привычные рамки — как жанровые, так и географические. Особенно ценно, что этот путь находит поддержку со стороны зрителей и партнеров.

Государственный мобильный оператор Beeline выступил официальным спонсором нового фильма Руслана Акуна «Нелегал. Через Мексику». Уже завтра картина выходит в широкий прокат во всех кинотеатрах Кыргызстана.

Фильм «Нелегал. Через Мексику» уже привлек внимание как первая кыргызская экшн-драма, снятая в Южной Америке. В основе сюжета — история о сложном и опасном пути нелегальной миграции в Соединенные Штаты через Мексику, который проходят, в том числе, и наши соотечественники. Фильм поднимает глубокие и актуальные темы: поиск лучшей жизни, стойкость перед трудностями и ответственность за свой выбор.

Для Beeline участие в этом проекте стало очередным этапом большой стратегии, направленной на поддержку отечественного кинематографа. Ранее компания также выступила официальным партнером фильма «Бейиш 2: Апама кат».

«Мы рады продолжению сотрудничества с талантливым режиссером Русланом Акуном, — отметил генеральный директор Beeline Кубаныч Шатемиров. — Для нас это не просто поддержка отдельного фильма, а вклад в развитие нашего кинематографа в целом. Сегодня кыргызское кино говорит со зрителем все смелее и откровеннее, поднимая важные темы и укрепляя связь с родной культурой. Мы выступаем за то, чтобы на экранах было как можно больше таких сильных, искренних и вдохновляющих историй».

Смотрите фильм «Нелегал. Через Мексику» в кинотеатрах с 19 марта. Пусть он напомнит о самом главном: иногда лучшая жизнь не где-то очень далеко, а гораздо ближе, чем кажется. И начинается она с возможности быть рядом с теми, кто по-настоящему дорог.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии СРНОС при МЦРИТ КР: № № 15-1420-КР от 21.12.2016 г., 16-1526-КР от 21.12.2016 г., 14-1102-КР от 17.09.2024 г.,  14-1125-КР от 04.11.2024 г., 16-0089-КР от 18.08.2025 г., 21-0489-КР от 06.10.2021 г., 20-0388-КР от 07.02.2020 года.
