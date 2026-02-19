Когда приходит Рамазан, мир вокруг наполняется особым теплом, спокойствием и атмосферой единства. В этот период важно сохранять связь с близкими, поддерживать друг друга, уделять время духовному развитию и расширению кругозора. Чтобы людям было проще сосредоточиться на главном, национальный мобильный оператор Beeline запускает традиционную акцию в честь месяца Рамазан.

С 19 февраля по 21 марта абоненты Beeline могут бесплатно подключить услугу «Ночной безлимит». Активируйте подарок прямо в приложении «Мой Beeline» и пользуйтесь быстрым интернетом без ограничений с 1.00 до 7.00. Отключить услугу можно так же легко в приложении.

«Ночной безлимит» доступен только при оплаченном тарифе. После завершения бесплатного периода услуга продолжит работать на стандартных условиях — 60 сомов за четыре недели. Абоненты тарифной линейки «Это» всегда могут подключить «Ночной безлимит» бесплатно в качестве бонуса.

Помимо бесплатного ночного интернета, Beeline приготовил удобное цифровое решение для постящихся. На главной странице приложения «Мой Beeline» доступен онлайн-календарь Орозо. В нем можно включить ежедневные напоминания о времени начала поста и разговения, чтобы не пропустить важные моменты.

— В этот благословенный месяц мы желаем каждому мира, гармонии, благополучия и духовного очищения! — сказал генеральный директор Beeline Кубаныч Шатемиров. — Для нас важно, чтобы технологии приносили пользу, особенно в такое значимое время. Пусть цифровые возможности послужат хорошей поддержкой и помогут достичь благих целей! С началом священного месяца Рамазан!

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии СРНОС при МЦРИТ КР: № 15-1420-КР от 21.12.2016, 16-1526-КР от 21.12.2016, 14-1102-КР от 17.09.2024, 14-1125-КР от 04.11.2024, 16-0089-КР от 18.08.2025, 21-0489-КР от 06.10.2021, 20-0388-КР от 07.02.2020.