Особые цены на особенные подарки: в офисах Beeline идет распродажа iPhone

Весна уже чувствуется — в воздухе, настроении и предвкушении приятных сюрпризов. Если хочется удивить близких по-настоящему эффектным и желанным подарком, новенький iPhone может стать беспроигрышным вариантом.

В преддверии Международного женского дня в офисах Beeline стартовала праздничная акция: с 6 по 9 марта любую модель iPhone можно приобрести со скидкой до 8 процентов! Это лучшее время для приятных покупок, которые дают максимум преимуществ:

Выгода. Beeline предлагает специальные сниженные цены на продукцию Apple. Также можно оформить рассрочку без переплат.

Уверенность. Покупая iPhone в офисах Beeline, вы получаете оригинальное устройство с годовой гарантией от официального дистрибьютора. Все телефоны уже зарегистрированы в ГСИ.

Качество и комфорт. Стильный дизайн, высокая производительность, мощная камера и удобство использования делают iPhone незаменимым помощником.

Успейте воспользоваться праздничным предложением: приходите в офисы Beeline и выбирайте особенный подарок по выгодной цене. Пусть весна начнется с идеального сюрприза, который будет радовать каждый день!

Beeline — больше, чем оператор.