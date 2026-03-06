11:04
Бизнес

Особые цены на особенные подарки: в офисах Beeline идет распродажа iPhone

Весна уже чувствуется — в воздухе, настроении и предвкушении приятных сюрпризов. Если хочется удивить близких по-настоящему эффектным и желанным подарком, новенький iPhone может стать беспроигрышным вариантом.

В преддверии Международного женского дня в офисах Beeline стартовала праздничная акция: с 6 по 9 марта любую модель iPhone можно приобрести со скидкой до 8 процентов! Это лучшее время для приятных покупок, которые дают максимум преимуществ:

  • Выгода. Beeline предлагает специальные сниженные цены на продукцию Apple. Также можно оформить рассрочку без переплат.

  • Уверенность. Покупая iPhone в офисах Beeline, вы получаете оригинальное устройство с годовой гарантией от официального дистрибьютора. Все телефоны уже зарегистрированы в ГСИ.

  • Качество и комфорт. Стильный дизайн, высокая производительность, мощная камера и удобство использования делают iPhone незаменимым помощником.

Успейте воспользоваться праздничным предложением: приходите в офисы Beeline и выбирайте особенный подарок по выгодной цене. Пусть весна начнется с идеального сюрприза, который будет радовать каждый день!

Beeline — больше, чем оператор.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/364726/
просмотров: 510
