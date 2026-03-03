Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом

Вдали от дома, в условиях нестабильной обстановки и тревожных новостей, особенно важно оставаться на связи с близкими и быть в курсе происходящего. Чтобы усилить поддержку соотечественников на Ближнем Востоке, национальный мобильный оператор Beeline Кыргызстан предоставил бесплатные услуги связи всем своим абонентам, находящимся в роуминге в ОАЭ, Израиле, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии, Омане и Иране.

Бесплатный роуминг от Beeline позволяет:

пользоваться мессенджерами;

просматривать новостные сайты и социальные сети;

оставаться на связи в любой ситуации.

Как социально ответственная компания Beeline считает своим долгом поддерживать абонентов не только в повседневной жизни, но и в сложные периоды, когда доступ к связи становится одной из главных потребностей. Это возможность быстро узнать, все ли в порядке с родными и друзьями, оперативно получать достоверную информацию, чувствовать себя спокойнее и увереннее.

Берегите себя и своих близких!

Всегда на связи, национальный оператор Beeline.

