Beeline представляет новый тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ

Искусственный интеллект прочно вошел в нашу жизнь, помогая решать повседневные задачи быстрее, проще и эффективнее. А теперь представьте, что вы можете сколько угодно пользоваться своими любимыми нейросетями, не расходуя интернет-пакет. Чтобы это стало реальностью, государственный мобильный оператор Beeline создал новый технологичный тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ-сервисы.

Когда в одном тарифе объединяются быстрый интернет, свобода общения и технологии нового поколения, открываются самые удивительные возможности. «Укмуш АI» создан для тех, кто идет в ногу со временем и активно пользуется преимуществами цифрового мира.

Всего за 500 сомов на 30 дней тариф «Укмуш АI» включает:

80 ГБ мобильного интернета — для работы, развлечений и любимых приложений;

безлимитные звонки и SMS внутри сети;

60 минут для звонков на другие мобильные сети КР , из них 40 минут — на номера MEGA (ЗАО «Альфа Телеком») и 20 минут — на номера О! (ОсОО «НУР Телеком»);

три бесплатных бонуса из «Бонусканы» на ваш выбор — от дополнительных пакетов до подписок на полезные сервисы.

Тариф «Укмуш АI» доступен только при подключении новой SIM-карты в точках продаж и обслуживания оператора или при активации eSIM в приложении «Мой Beeline». А если вы уже являетесь абонентом Beeline и пользуетесь тарифом «Это 100 GB», «Это 250 GB» или «Безлимит месяц», вас ждет новый бонус «Безлимит на AI». Активируйте его бесплатно в приложении «Мой Beeline» и получите безлимитный интернет для ИИ-сервисов Gemini, ChatGPT и DeepSeek.

