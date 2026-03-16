Beeline представляет новый тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ

Искусственный интеллект прочно вошел в нашу жизнь, помогая решать повседневные задачи быстрее, проще и эффективнее. А теперь представьте, что вы можете сколько угодно пользоваться своими любимыми нейросетями, не расходуя интернет-пакет. Чтобы это стало реальностью, государственный мобильный оператор Beeline создал новый технологичный тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ-сервисы.

Когда в одном тарифе объединяются быстрый интернет, свобода общения и технологии нового поколения, открываются самые удивительные возможности. «Укмуш АI» создан для тех, кто идет в ногу со временем и активно пользуется преимуществами цифрового мира.

Всего за 500 сомов на 30 дней тариф «Укмуш А включает:

  • 80 ГБ мобильного интернета — для работы, развлечений и любимых приложений;
  • безлимитный интернет-трафик на популярные ИИ-сервисы — Gemini, ChatGPT и DeepSeek;
  • безлимитную раздачу Wi-Fi, чтобы быть онлайн на разных устройствах;
  • безлимитные звонки и SMS внутри сети;
  • 60 минут для звонков на другие мобильные сети КР, из них 40 минут — на номера MEGA (ЗАО «Альфа Телеком») и 20 минут — на номера О! (ОсОО «НУР Телеком»);
  • «Укмуш TV» — 50 телеканалов, которые всегда под рукой;
  • три бесплатных бонуса из «Бонусканы» на ваш выбор — от дополнительных пакетов до подписок на полезные сервисы.

Тариф «Укмуш АI» доступен только при подключении новой SIM-карты в точках продаж и обслуживания оператора или при активации eSIM в приложении «Мой Beeline». А если вы уже являетесь абонентом Beeline и пользуетесь тарифом «Это 100 GB», «Это 250 GB» или «Безлимит месяц», вас ждет новый бонус «Безлимит на AI». Активируйте его бесплатно в приложении «Мой Beeline» и получите безлимитный интернет для ИИ-сервисов Gemini, ChatGPT и DeepSeek.

Будьте на связи, пользуйтесь современными технологиями и вдохновляйтесь новыми возможностями.

Beeline — больше, чем оператор.

Лицензии СРНОС при МЦРИТ КР: № 15-1420-КР от 21.12.2016, № 16-1526-КР от 21.12.2016, № 14-1102-КР от 17.09.2024, № 14-1125-КР от 04.11.2024, № 16-0089-КР от 18.08.2025, № 21-0489-КР от 06.10.2021, № 20-0388-КР от 07.02.2020.

 
Beeline представляет новый тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ
