Общество

Поддержка племенного животноводства под 3 процента от «Элдик Банка»

«Элдик Банк» открывает новые возможности для фермеров и хозяйств, развивающих племенное направление в Кыргызстане и запустил специальную программу финансирования для всех, кто работает с ценным поголовьем КРС.

Кому подходит программа:

— племенным заводам и фермам, включенным в перечень КМ КР;

— фермерам, ИП и импортерам племенного скота;

— техникам-осеменаторам.

Цель:

Поддержка племенного животноводства, улучшение пород и повышение продуктивности.

Условия кредита:

Сумма: до 20 миллионов сомов.

Для техник-осеменаторов: до 2 миллионов сомов.

Ставка: всего 3 процента годовых (ЭПС 3,04 процента).

Срок: до 60 месяцев.

Льготный период — 6 месяцев.

До 500 тысяч сомов — без залога.

Возможна гарантия от ОАО «Гарантийный фонд» при нехватке залога.

Поддерживаются такие породы, как алатауская, герефордская, голштинская, симментальская, айширская, герефордская, бурая швицкая и галловейская.

Сделайте следующий шаг в развитии своего хозяйства — оформите льготный кредит в «Элдик Банке»!

Лицензия НБ КР № 033.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363691/
