Поддержка племенного животноводства под 3 процента от «Элдик Банка»

«Элдик Банк» открывает новые возможности для фермеров и хозяйств, развивающих племенное направление в Кыргызстане и запустил специальную программу финансирования для всех, кто работает с ценным поголовьем КРС.
Кому подходит программа:
— племенным заводам и фермам, включенным в перечень КМ КР;
— фермерам, ИП и импортерам племенного скота;
— техникам-осеменаторам.
Цель:
Поддержка племенного животноводства, улучшение пород и повышение продуктивности.
Условия кредита:
Сумма: до 20 миллионов сомов.
Для техник-осеменаторов: до 2 миллионов сомов.
Ставка: всего 3 процента годовых (ЭПС 3,04 процента).
Срок: до 60 месяцев.
Льготный период — 6 месяцев.
До 500 тысяч сомов — без залога.
Возможна гарантия от ОАО «Гарантийный фонд» при нехватке залога.
Поддерживаются такие породы, как алатауская, герефордская, голштинская, симментальская, айширская, герефордская, бурая швицкая и галловейская.
Сделайте следующий шаг в развитии своего хозяйства — оформите льготный кредит в «Элдик Банке»!
Лицензия НБ КР № 033.