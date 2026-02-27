13:25
Бизнес

МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital

В центральном аппарате Министерства внутренних дел Кыргызской Республики прошли торжественные мероприятия, посвященные 60-летию Службы охраны ведомства. В рамках церемонии ведомственные медали были вручены представителям бизнеса, в том числе руководителям инвестиционного фонда Central Asia Capital Антону Собину и Андрею Степанюку.

Церемонию открыл заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции Октябрь Урмамбетов. Он поздравил личный состав с юбилеем подразделения, отметив работу сотрудников в обеспечении общественной безопасности. На мероприятии также присутствовали начальник Службы охраны Тариель Абитов, председатель Совета генералов Садырбек Дубанаев, а также главы советов ветеранов МВД и Службы охраны Бакыт Сеитов и Мелс Белеков.

Вручение наград гражданским лицам стало частью программы по укреплению партнерства между государственными структурами и частным сектором. Руководители Central Asia Capital были отмечены за содействие в работе ведомства.

«Инвестиции — это безопасность. Без крепкого правопорядка не бывает долгосрочного экономического роста. Именно благодаря службе МВД в стране формируется стабильная среда, позволяющая крупному бизнесу работать и реализовывать масштабные проекты», — подчеркнул в своем выступлении Антон Собин.

Со своей стороны, инвестфонд оказал целевую поддержку техническому отделу МВД, передав ведомству 50 современных компьютеров. Оборудование предназначено для ускорения процессов цифровизации и обновления материально-технической базы министерства.
