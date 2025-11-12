Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году

Инвестиционный фонд Central Asia Capital объявил о запуске новой программы Central Asia Startup — инициативы, направленной на поддержку отечественных предпринимателей. Проект реализуется совместно с Министерством науки, высшего образования и инноваций республики. Соглашение о сотрудничестве подписали глава ведомства Бактияр Орозов и основатель фонда Central Asia Capital Антон Собин.

Участники программы — предприниматели и студенческие команды — получат доступ к новым возможностям и перспективам: полугодовое обучение по акселерационной программе на базе инновационного центра Министерства образования и Central Asia Capital; финансирование и субсидии для старта; возможность запустить свой проект на площадке Central Asia Hub — индустриальной базе с готовой инфраструктурой; реальный рынок сбыта — это предприятия Кыргызстана (а в перспективе — и России), которые готовы закупать локальные технологические решения.

Главная особенность программы — практическая направленность. Предпринимателям и студентам не нужно придумывать проекты с нуля: они будут решать реальные задачи по техническим заданиям от действующих предприятий.

«Особенность многих стартапов в том, что идеи могут быть грандиозными, но не всегда соответствовать текущим реалиям. Мы выстраиваем программу, исходя из реальных потребностей экономики Кыргызстана. Национальный конкурс будет проходить по конкретным техническим заданиям, которые формируются на основе запросов предприятий.

Например, если одно из производств, таких как завод Muras («АВТОВАЗ»), нуждается в определенных деталях — креслах, фарах или других элементах, мы объявляем конкурс, отбираем лучшие команды и предоставляем им финансирование, обучение и рынок сбыта. Более того, победители получат возможность выйти на международный уровень, включая рынок России», — подчеркнул Антон Собин.

Программа Central Asia Startup — это шаг к тому, чтобы Кыргызстан не только использовал готовые технологии.

Партнеры подчеркнули, что проект поможет объединить науку, бизнес и реальные секторы экономики.

Запуск национального конкурса запланирован на первый квартал следующего года. Участвовать смогут как студенты технологических вузов, так и владельцы малого и среднего бизнеса. Запуск первых проектов ожидается уже к концу 2026-го.