17:58
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Бизнес

Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение

Инвестиционный фонд Central Asia Capital в лице председателя совета директоров Антона Собина и директор Центрально-Азиатского регионального представительства официального печатного издания правительства РФ «Российская газета» Дмитрий Евлашков подписали меморандум о взаимопонимании.

В рамках соглашения Central Asia Capital и «Российская газета» намерены реализовать совместные инициативы на территории России и Кыргызстана с целью укрепить двусторонние экономические, гуманитарные и культурные связи.

«Сотрудничество с «Российской газетой» позволит сформировать качественную информационную повестку и усилить взаимообмен между странами. Мы обсудили предстоящие мероприятия, в которых Central Asia Capital примет участие в качестве спонсора и члена организационного совета», — отметил Антон Собин.

По словам Дмитрия Евлашкова, региональное представительство заинтересовано в объективном и регулярном освещении экономических процессов в Центральной Азии, и Central Asia Capital — надежный партнер для решения этих задач.

 

Ранее «Российская газета» и Central Asia Capital уже реализовали специальный медиапроект Central Asia Capital на платформе «Российской газеты», выпустили лимитированную серию почтовых марок «Кыргызстанцы — Герои Советского Союза» и организовали ежегодный конкурс сочинений. В этом году выбрана тема «История Победы в моей семье».  
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/353305/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA
КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
Популярные новости
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
&laquo;Айыл Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;лизингу: техника стала доступнее «Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
Куда инвестируют в&nbsp;Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
Бизнес
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
Куда инвестируют в&nbsp;Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
ОСАГО в&nbsp;MegaPay: быстро, удобно и&nbsp;доступно каждому ОСАГО в MegaPay: быстро, удобно и доступно каждому
3 декабря, среда
17:41
В Бишкеке ищут 12-летнего Со Сынгхена. Имеет бейдж с надписью «особый ребенок» В Бишкеке ищут 12-летнего Со Сынгхена. Имеет бейдж с на...
17:36
Эдиль Байсалов: Кыргызстан увеличит расходы на здравоохранение в пять раз
17:36
ЦИК признала результаты выборов по округу № 13 недействительными
17:30
ЦИК разбирает итоги выборов по округу № 13, там победил Бакыт Сыдыков
17:28
Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение