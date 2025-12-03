Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение

Инвестиционный фонд Central Asia Capital в лице председателя совета директоров Антона Собина и директор Центрально-Азиатского регионального представительства официального печатного издания правительства РФ «Российская газета» Дмитрий Евлашков подписали меморандум о взаимопонимании.

В рамках соглашения Central Asia Capital и «Российская газета» намерены реализовать совместные инициативы на территории России и Кыргызстана с целью укрепить двусторонние экономические, гуманитарные и культурные связи.

«Сотрудничество с «Российской газетой» позволит сформировать качественную информационную повестку и усилить взаимообмен между странами. Мы обсудили предстоящие мероприятия, в которых Central Asia Capital примет участие в качестве спонсора и члена организационного совета», — отметил Антон Собин.

По словам Дмитрия Евлашкова, региональное представительство заинтересовано в объективном и регулярном освещении экономических процессов в Центральной Азии, и Central Asia Capital — надежный партнер для решения этих задач.

Ранее «Российская газета» и Central Asia Capital уже реализовали специальный медиапроект Central Asia Capital на платформе «Российской газеты», выпустили лимитированную серию почтовых марок «Кыргызстанцы — Герои Советского Союза» и организовали ежегодный конкурс сочинений. В этом году выбрана тема «История Победы в моей семье».