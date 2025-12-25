Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана

Резидент инвестиционного фонда Central Asia Capital стал первой нефинансовой компанией, официально разместившей ESG-отчет на Кыргызской фондовой бирже. Документ в разделе «Сектор устойчивого развития» включает данные о деятельности Kicksharing Central Asia и его дочерних компаний. Подробности сообщил председатель Совета директоров фонда Антон Собин.

Первое признание частного бизнеса за зеленый вклад?

Сектор устойчивого развития — раздел фондовой биржи совместно с Союзом банков Кыргызской Республики. Руководство основано на международных «зеленых» стандартах, законе КР «Об акционерных обществах», а также методических рекомендациях КФБ по внедрению ESG-принципов отчетности.

Предприниматель отмечает, что внедрение ESG-подходов охватывает широкий спектр факторов: от экологического эффекта и социальной ответственности до качественного корпоративного управления.

Применение этих принципов помогает повысить устойчивость экономики Кыргызстана, усиливает доверие международных инвесторов и способствует формированию позитивного имиджа страны в глобальной повестке устойчивого развития.

«Публикация первого ESG-отчета частной нефинансовой компании в секторе устойчивого развития Кыргызской фондовой биржи формирует новые ориентиры для рынка и укрепляет роль КФБ как ключевой площадки для продвижения ESG-повестки, делая ее более прозрачной и прогнозируемой для международных инвесторов», — рассказывает председатель Совета директоров Central Asia Capital Антон Собин.

Отчеты об экологическом и социальном следе бизнеса давно являются нормой в международной практике. В Кыргызстане подготовка ESG-отчета стала возможной при поддержке ключевых партнеров, в том числе AIFC Green Finance Centre (Казахстан), которые поделились экспертизой и лучшими международными практиками в области устойчивого финансирования и отчетности.

Антон Собин подчеркивает, что концепция городских сервисов и электротранспорта Kickshering Central Asia основана на снижении негативного воздействия на окружающую среду — отсутствии локальных выбросов CO₂, NOx и PM2.5, загрязнителей, напрямую связанных с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системой.