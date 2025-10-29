В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA

В столице начала работу Высшая школа бизнеса Центральной Азии — совместный проект инвестиционного фонда Central Asia Capital и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

На открытии отметили, что проект — это шаг к расширению кыргызско-российского сотрудничества и формированию кадрового резерва. На открытии присутствовали заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев, министр цифрового развития и инновационных технологий КР Азамат Жамангулов и исполняющий обязанности Торгового представителя РФ в КР Айнур Саманов.

«Наши правительства тесно взаимодействуют — практически все вопросы решаются с большой долей взаимопонимания в режиме реального времени», — отметил первый зампред кабмина Кыргызстана Данияр Амангельдиев.

Он также добавил, что рад знакомству с Антоном Собиным — основателем Central Asia Capital: «Он — человек дела. Сказал — сделал. Приятно с такими людьми работать».

Это первая полноценная программа MBA в регионе, адаптированная под реалии рынков СНГ. Учиться можно, не уезжая за границу: очные модули проходят в Бишкеке, часть занятий — в Москве и онлайн.







Что нужно знать о программе

Продолжительность: 21 месяц.

Формат: гибридный (Бишкек + Москва + онлайн).

Первый набор: уже стартовал.

Следующий набор: весна 2026 года.

Преподаватели: ведущие российские эксперты и практики — экономисты, управленцы, кандидаты и доктора наук.

Дисциплины: стратегический менеджмент, маркетинг, корпоративные финансы, управление изменениями и факультативы.

Программа создана на базе Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС. Это один из самых авторитетных учебных центров в России, где уже более 4 тысяч управленцев прошли обучение.

Что получает выпускник

Диплом международного уровня.

Системные знания для управления бизнесом.

Доступ к бизнес-сообществу и клубу выпускников.

Навыки для карьерного роста или запуска собственных проектов.

«Мы создаем среду, в которой кыргызстанцы смогут учиться у лучших и реализовывать знания в своей стране. Уже в ближайшее время мы запустим еще одну программу — для управленцев в госсекторе», — рассказал Антон Собин, основатель Central Asia Capital.

Также с экспертами РАНХиГС и представителями Евразийской экономической комиссии разрабатывается стратегия социально-экономического развития Кыргызстана — документ планируют подготовить за 12–18 месяцев.





Условия поступления

Для зачисления понадобятся:

диплом о высшем образовании;

копия паспорта;

справка с места работы;

фотография.

Стоимость: от 200 тысяч сомов за полугодие.

Контакты:

Евлашков Егор

Исполнительный директор Высшей школы бизнеса Центральной Азии

evlashkov.e@ca.capital

+996 (222) 056 789.