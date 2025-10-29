11:17
Бизнес

В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA

В столице начала работу Высшая школа бизнеса Центральной Азии — совместный проект инвестиционного фонда Central Asia Capital и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

На открытии отметили, что проект — это шаг к расширению кыргызско-российского сотрудничества и формированию кадрового резерва. На открытии присутствовали заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев, министр цифрового развития и инновационных технологий КР Азамат Жамангулов и исполняющий обязанности Торгового представителя РФ в КР Айнур Саманов.

«Наши правительства тесно взаимодействуют — практически все вопросы решаются с большой долей взаимопонимания в режиме реального времени», — отметил первый зампред кабмина Кыргызстана Данияр Амангельдиев.

Он также добавил, что рад знакомству с Антоном Собиным — основателем Central Asia Capital: «Он — человек дела. Сказал — сделал. Приятно с такими людьми работать».

Это первая полноценная программа MBA в регионе, адаптированная под реалии рынков СНГ. Учиться можно, не уезжая за границу: очные модули проходят в Бишкеке, часть занятий — в Москве и онлайн.

Что нужно знать о программе

  • Продолжительность: 21 месяц.
  • Формат: гибридный (Бишкек + Москва + онлайн).
  • Первый набор: уже стартовал.
  • Следующий набор: весна 2026 года.
  • Преподаватели: ведущие российские эксперты и практики — экономисты, управленцы, кандидаты и доктора наук.
  • Дисциплины: стратегический менеджмент, маркетинг, корпоративные финансы, управление изменениями и факультативы.

Программа создана на базе Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС. Это один из самых авторитетных учебных центров в России, где уже более 4 тысяч управленцев прошли обучение.

Что получает выпускник

  • Диплом международного уровня.
  • Системные знания для управления бизнесом.
  • Доступ к бизнес-сообществу и клубу выпускников.
  • Навыки для карьерного роста или запуска собственных проектов.

«Мы создаем среду, в которой кыргызстанцы смогут учиться у лучших и реализовывать знания в своей стране. Уже в ближайшее время мы запустим еще одну программу — для управленцев в госсекторе», — рассказал Антон Собин, основатель Central Asia Capital.

Также с экспертами РАНХиГС и представителями Евразийской экономической комиссии разрабатывается стратегия социально-экономического развития Кыргызстана — документ планируют подготовить за 12–18 месяцев.

Условия поступления

Для зачисления понадобятся:

  • диплом о высшем образовании;
  • копия паспорта;
  • справка с места работы;
  • фотография.

Стоимость: от 200 тысяч сомов за полугодие.

Контакты:
Евлашков Егор
Исполнительный директор Высшей школы бизнеса Центральной Азии
evlashkov.e@ca.capital
+996 (222) 056 789.
