РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане

В Бишкеке готовится к открытию Высшая Школа Государственного Управления Центральной Азии (ВШГУ ЦА). Образовательная площадка запускается в рамках партнерства инвестиционного фонда Central Asia Capital и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Проект ориентирован на подготовку руководителей высшего звена исполнительной власти Кыргызстана. Как сообщил председатель Совета директоров Central Asia Capital Антон Собин, старт флагманской программы для топ-менеджеров государственного сектора запланирован на апрель этого года.

Детали расширения сотрудничества обсуждались в Москве на полях первого Международного конгресса госуправления. На закрытой встрече формат работы новой школы согласовали первый зампред кабинета министров КР и глава Попечительского совета ВШГУ ЦА Данияр Амангельдиев, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и Антон Собин.

Открытие ВШГУ ЦА синхронизировано с курсом Кыргызстана на цифровую трансформацию. Вопрос подготовки управленческих кадров, способных работать с экономикой данных, поднимался Данияром Амангельдиевым в ходе панельной дискуссии Конгресса. В обсуждении цифровизации госсектора также принимали участие первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Григоренко и мэр Москвы Сергей Собянин. Кыргызстан на дискуссионных площадках также представлял первый замминистра цифрового развития Нурсултан Кубанов.

Фото компании. Благодарственное письмо от Президентской Академии РАНХиГС коллективу Central Asia Capital

Проект ВШГУ ЦА станет продолжением образовательных инициатив фонда в регионе. Осенью прошлого года Central Asia Capital уже запустил в Бишкеке Высшую школу бизнеса ЦА с первой в регионе классической программой MBA. К преподаванию в новой школе госуправления привлечены международные профильные эксперты, в том числе заслуженный экономист РФ Сергей Календжян. Ожидается, что программа будет полностью адаптирована под специфику госуправления в странах СНГ и Центральной Азии.
