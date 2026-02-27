11:51
Бизнес

Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay

В месяц Орозо особенно важно проявлять заботу и поддержку тем, кто нуждается в помощи. Внести фитр-садака можно быстро и удобно — прямо в приложении MegaPay.

Пользователям приложения доступна онлайн-оплата фитр-садака на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана. Мы сделали процесс максимально простым и понятным.

В MegaPay доступны два способа внесения фитр-садака:

1. Произвольная сумма
Вы можете самостоятельно указать размер пожертвования в соответствии со своими возможностями.

2. Автоматический расчет
Выберите продукт из предложенного списка и укажите число человек — приложение автоматически рассчитает сумму фитр-садака.

Как перечислить пожертвование:

  1. Зайдите в приложение MegaPay и перейдите в раздел «Сервисы».
  2. Откройте категорию «Благотворительность» → «Фитр-садака (муфтият)».
  3. Выберите удобный формат оплаты — вручную или с автоматическим расчетом — и подтвердите платеж.

MegaPay помогает выполнять духовные обязательства легко и своевременно. Поддержать нуждающихся в благословенный месяц можно всего за несколько минут — быстро, безопасно и без лишних хлопот.

Лицензии НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.
