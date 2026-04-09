MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране

Национальный оператор сотовой связи MEGA продолжает масштабную работу по расширению и модернизации своей сети, обеспечивая более стабильный и быстрый мобильный интернет для жителей страны.

По итогам марта оператор значительно улучшил качество 4G-сигнала в ряде городов Кыргызстана. В числе обновленных локаций — Бишкек, Ош, Нарын, Кызыл-Кия, Кочкор-Ата, Таш-Кумыр, Кант и Кара-Балта. Проведенные работы позволили повысить скорость передачи данных и устойчивость соединения, что особенно важно в условиях растущего потребления цифровых сервисов.

Параллельно компания расширила зону покрытия в сельской местности, обеспечив доступ к современным телеком-услугам в десятках населенных пунктов по всей стране.

Баткенская область: Достук, Джалгыз-Булак.

Джалал-Абадская область: Арал-Сай, Кургак-Кель, Улук.

Иссык-Кульская область: Кара-Ой, Шор-Булак, Курбу, Орюктю-Хутор, Чон-Орюктю и пгт Пристань-Пржевальского.

Нарынская область: Ара-Кель, Арал, Ак-Кыя, Кек-Джар, Угют.

Ошская область: Баш-Булак, Тынчтык, Савай-Арык, Араван (Алля-Анаровский аильный округ), Джеке-Мисте, Кайрагач-Арык, Тынчтык, Жоош, Каарман.

Таласская область: пгт Маймак.

Чуйская область: Романовка, Сосновка, Лубяное, Молдовановка, Боролдой, Беш-Кюнгей, Панфиловское, Виноградное, Пригородное, Жыламыш, Александровка, Новопокровка (Логвиненковский аильный округ), Алексеевка и пгт Кемин.

Кроме того, новые 4G-базовые станции были введены в эксплуатацию в селах Кара-Оот и Кара-Шоро Баткенской области, а также в селе Дерес-Сай Джалал-Абадской области. Это позволило не только расширить покрытие, но и повысить качество связи в ранее труднодоступных районах.

В компании отмечают, что развитие инфраструктуры остается одним из ключевых приоритетов. MEGA последовательно инвестирует в улучшение качества связи, стремясь обеспечить равный доступ к цифровым возможностям для жителей как городов, так и отдаленных сел Кыргызстана.

