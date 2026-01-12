Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону

29 декабря в атмосфере праздника и зимней сказки в «Северном сиянии» состоялось долгожданное событие. MBANK совместно с платежной системой Visa официально подвели итоги грандиозной акции и объявили имя счастливчика, который отправится в столицу мирового футбола — Барселону.

Путешествие мечты для всей семьи

Победителем акции стал Ислан Турганбаев. Но радость победы он разделит не один: в уникальное путешествие победитель отправится вместе со своим сыном.

Главный приз — это не просто путевка, а эксклюзивный пакет «Все включено» в мир большого футбола.

Перелет и проживание: авиабилеты в Барселону и обратно, отдых в комфортабельном отеле.

Культурная программа: обзорная экскурсия по одному из красивейших городов Европы.

Футбольный драйв: посещение захватывающего матча на легендарной арене.

История легенды: иммерсивный тур по культовому стадиону «Камп Ноу».

Главное событие: личная встреча со звездой мирового футбола — Ламином Ямалем!

Как это было? Секрет успеха победителя

Акция проходила с 1 ноября по 20 декабря 2025 года и была доступна всем держателям карт Visa MBANK Gold. Для участия необходимо было пользоваться картой Visa Gold от MBANK, оплачивая покупки через POS-терминалы и e-com на сумму от 1 тысячи сомов в разных местах.

Победитель за время проведения акции совершил внушительный объем транзакций, что позволило ему выйти в лидеры и получить главный приз — долгожданную поездку, о которой мечтают миллионы футбольных болельщиков по всему миру.

Visa Gold от MBANK — ваш «доступный премиум»

Карта Visa Gold от MBANK — это не только ключ к участию в масштабных розыгрышах, но и функциональный инструмент для ежедневного комфорта. Она сочетает в себе привилегии премиального сегмента и доступность.

Выгодный старт: годовое обслуживание в первый год — 0 сомов . В последующие годы — всего 500 сомов в год.

Свобода финансов: отсутствие требований по неснижаемому остатку на счету.

Долгосрочное партнерство: срок действия карты составляет 5 лет.

Visa и MBANK продолжают радовать своих клиентов технологичными решениями и яркими проектами. Возможно, в следующий раз именно вы отправитесь навстречу своей мечте!

